Rovio trübt das SEGA-Geschäft, jetzt sollen es „vier große neue Titel“ richten

SEGAs aktueller Finanzbericht hält mehrere interessante Informationen bereit. So gibt es nicht nur Aufschluss über das Weihnachtsgeschäft, sondern auch indirekte Spiele-Ankündigungen. Vier Spiele bis März 2027 sollen es werden.

Konkret plant SEGA, „vier große neue Titel zu zentralen IPs (Marken) zu veröffentlichen“. Namentlich werden die Titel nicht genannt, doch die Veröffentlichungsliste von SEGA gibt Hinweise. Gemeint sein könnten Persona 4 Revival, Stranger than Heaven, Total War: Warhammer 40.000 und Total War: Medieval 3.

Dazu ist ein neues Sonic-Spiel parallel zum neuen Film wahrscheinlich – oder wird es doch ein großer Angry-Birds-Titel? Wichtig sei es für SEGA auch, das Potenzial dieser Spiele „durch die Stärkung der Vertriebskapazitäten (zu) maximieren“ und die Transmedia-Aktivitäten weiter ausbauen.

Damit ist die Nutzung der Spielmarken in anderen Medienformen wie Film, Fernsehen oder Büchern gemeint. Hier gibt es einige neue Projekte, wie zum Beispiel The Angry Birds Movie 3 (geplant für Dezember 2026) und der Live-Action-Film Sonic the Hedgehog 4, der im März 2027 an den Start gehen soll. Weitere Transmedia-Marken sind Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage, Eternal Champions, The House of the Dead und OutRun.

Ein Erfolg dieses Jahr dürfte SEGA wichtig sein, denn insbesondere das vierte Quartal – also das Weihnachtsgeschäft – liefen nicht wie erwartet. Vornehmlich das lange in Entwicklung befindliche Sonic Rumble für Mobile und PCs habe unter den Erwartungen geliefert. Die Steam-Statistiken zeigen ein schwaches Bild für den Titel, der auf dem PC nur sehr wenige aktive Spieler hat.

Rovio trübt das Geschäft

Auch die Verkäufe älterer Katalogspiele hätten sich schwächer entwickelt als erhofft. Zudem lag Rovio, das Mobile-Studio hinter Angry Birds, weit unter den Erwartungen. SEGA hat sich 200 Millionen US-Dollar Wertminderungsverlust zu Rovio in die Bücher geschrieben.

Die neun Monate des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2025 schließt man mit einem Nettoumsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar ab (+ 4 Prozent) – das Betriebsergebnis bricht um 54 Prozent auf 129,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein.

Veröffentlichte Vollpreistitel waren Ende 2025 der Football Manager 26 und die „Switch 2“-Version von Persona 3 Reload. Hoffnung setzt SEGA nun auf die Titel, die 2026 erscheinen. Football Club Champions, das am 22. Januar 2026 erschien, habe laut Sega „vielversprechend begonnen“.

