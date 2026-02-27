PlayStation Plus macht im März das „Monster Hunter“-Triple perfekt

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im März vorgestellt. Zum Monatsanfang werden alle Abonnenten wie immer mit einigen neuen Spielen belohnt, die ihr euch herunterladen könnt und die auch in eurer Bibliothek bleiben, wenn der Monat vorbei ist.

Seit Mitte des Monats Februar könnt ihr im Spielekatalog (als Abonnent von Premium oder Extra) bereits Monster Hunter Stories und die Fortsetzung spielen. Das „Monster Hunter“-Line-up wird am 3. März jetzt auch noch um Monster Hunter Rise erweitert.

Daneben warten PGA Tour 2K25 sowie Slime Rancher 2 und The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road auf euch. Mit „Gold Road“ erhaltet ihr Zugriff auf alle Kapitelzonen, Biome und Quest Arcs in Tamriel. Der „Content Pass“ ist nicht enthalten.

Noch bis zum 2. März habt ihr die Chance, euch die Februar-Spiele in eure Spielebibliothek zu holen. Das waren respektive sind: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros und Ace Combat 7: Skies Unknown.

