Die neuen „Adorable Arts Petit“ von Square Enix sehen aus wie süße amiibo-Figuren

Mit der Reihe „Adorable Arts“ startete Square Enix vor einiger Zeit eine neue Figurenserie, der vielleicht der ein oder andere von euch verfallen ist. Die „Adorable Arts“ legen Cloud und Co. in putziger Chibi-Form neu auf.
Sie haben ein bisschen was von Nendoroids, sind allerdings weniger vereinfacht, sondern eher detailreicher und kommen mit wechselbaren Komponenten daher. Jetzt kündigte Square Enix eine Subserie zu den „Adorable Arts“ an.
Bei der Wonderful Hobby feierten die „Adorable Arts Petit“ am Wochenende in einer Ausstellung ihr Debüt. Es gibt noch nicht viele Details und keine Vorbestellmöglichkeiten, die Figuren sehen aber einfacher und kleiner aus als die „Adorable Arts“ und dürften etwas günstiger sein. In den sozialen Medien haben Fans den Vergleich zu amiibo aufgemacht.
Die ersten Figuren der „Adorable Arts Petit“-Serie gehören Cloud, Yuffie, Tifa, Red XIII sowie Barret und Rufus. Die beiden letzten sind dabei komplett neu und hatten noch nicht einmal „Adorable Arts“ erhalten. Es handelt sich nach wie vor um Prototypen.
Die ersten Bilder:
Bildmaterial: Square Enix
5 Kommentare
Ja warum nicht. Aber der Preis sollte dann auch nicht mehr als 15€ sein.
Kosten Amiibos nicht mittlerweile 20-30€. Ich denke in dem Bereich wird der Preis hier auch sein.
Die normalen Adorable Arts liegen ja so im Bereich zwischen 70 - 90 EUR... Ob die Petits da nun 50-60 EUR weniger kosten werden wage ich erstmal zu bezweifeln. Schön wärs ja.
Also den Schachzug finde ich mal absolut bescheuert. Ich sammel nämlich die Adorable-Arts reihe und statt jetzt noch ne billo Version davon raus zu bringen könnte sie sich mal auf die generelle Reihe konzentrieren. Die Figuren haben ja mit FF7 angefangen und schlagen hier und da ständig neue reihen auf statt man einen Teil mal zu Ende bringt. Erscheinen tuen sie jetz auch nicht in sehr kurzen abständen. Bis jetzt sind Teil 7, 9, 13 und 15 angefangen. Und jetzt verschwenden die Ressourcen an eine nächste Reihe, nicht nachvollziehbar. Und so wie die Petit Reihe aussieht sollte die um einiges Billiger sein, ansonsten können die sich die gleich klemmen.
Oh die sehen tatsächlich ganz schick aus. Wirkt auf mich, wie ne Mischung aus Amiibo und Nendroids. Letztere find ich gar nicht so schön unbedingt. Sind ok, aber nichts, was ich wirklich kaufen würde.
Bin auch mal gespannt, wie teuer die neuen Figuren hier werden. Um die 20€ wäre wirklich fair und echt eine interessante Alternative. Wäre schön, wenn dann auch außerhalb von FF Figuren kommen würden. Auch wenn ich gerade nicht weiß, zu welchen Square Enix Spielen ich wirklich eine Figure holen würde... Müsste ich drüber nachdenken oder es Klick machen, wenn ich sie sehe^^