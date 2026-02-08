Die neuen „Adorable Arts Petit“ von Square Enix sehen aus wie süße amiibo-Figuren

Mit der Reihe „Adorable Arts“ startete Square Enix vor einiger Zeit eine neue Figurenserie, der vielleicht der ein oder andere von euch verfallen ist. Die „Adorable Arts“ legen Cloud und Co. in putziger Chibi-Form neu auf.

Sie haben ein bisschen was von Nendoroids, sind allerdings weniger vereinfacht, sondern eher detailreicher und kommen mit wechselbaren Komponenten daher. Jetzt kündigte Square Enix eine Subserie zu den „Adorable Arts“ an.

Bei der Wonderful Hobby feierten die „Adorable Arts Petit“ am Wochenende in einer Ausstellung ihr Debüt. Es gibt noch nicht viele Details und keine Vorbestellmöglichkeiten, die Figuren sehen aber einfacher und kleiner aus als die „Adorable Arts“ und dürften etwas günstiger sein. In den sozialen Medien haben Fans den Vergleich zu amiibo aufgemacht.

Die ersten Figuren der „Adorable Arts Petit“-Serie gehören Cloud, Yuffie, Tifa, Red XIII sowie Barret und Rufus. Die beiden letzten sind dabei komplett neu und hatten noch nicht einmal „Adorable Arts“ erhalten. Es handelt sich nach wie vor um Prototypen.

Die ersten Bilder:

Bildmaterial: Square Enix