Fast niedlich: Die Zelda-Kollektion von Bandai Candy bietet euch Miniatur-Repliken

Bandai Candy ist bekannt dafür, vor allem kleines und günstiges Merchandise herzustellen. Diesmal gibt es eine Blindbox-Waffenkollektion zu The Legend of Zelda. Die Miniatur-Repliken sollen ab dem 23. Februar 2026 in Japan erhältlich sein. Der Preis liegt bei 450 Yen (ca. 2,50 Euro) pro Box.

Die Waffen orientieren sich dabei an der Ausrüstung aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Insgesamt umfasst das Set umfasst neun Objekte, und jedes enthält einen Ständer mit Beschriftung, der die jeweilige Waffe benennt.

Highlights des Sets sind das Master-Schwert und der Hylia-Schild – das Schwert gibt es in gezogener und geschlossener Scheide. Diese drei besonderen Stücke enthalten zusätzliche Display-Teile, sodass man diese im Sockel präsentieren kann. Bei Meccha-Japan, einem Importhändler* für spezielles Merchandise, werdet ihr wieder mal fündig!

Weitere “Mini-Waffen” sind der Boulderbrecher, der Große Adlerbogen, der Lichtschuppen-Dreizack, der Königskrummschwert, der Säbel der Sieben und das Zora-Langschwert. Jede Box enthält außerdem ein Stück Kaugummi. Auf der offiziellen Website von Bandai findet ihr alle Motive.

Bereits in der Vergangenheit gab es ein ähnliches Set: Bandai Namco verkaufte bereits eine Master-Schwert-Proplica sowie Gashapon-Schlüsselanhänger von Link aus denselben Spielen.

Einige Beispiele:

via Siliconera, Bandai Candy, Bildmaterial: Bandai Candy