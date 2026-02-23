Nach fünf Jahren ist Schluss: Tencent schließt Studio, das nie ein Spiel veröffentlicht hat

Das von Tencent unterstützte Spielestudio TiMi Montreal wird schließen. Das Studio konnte in seinen knapp fünf Jahren nie ein Spiel veröffentlichen. Laut eigenen Aussagen arbeitete man an einem AAA-Open-World-Multiplattform-Spiel. Damit ist TiMi Montreal ein weiteres Studio in Nordamerika, dem Tencent seine Unterstützung entzieht.

Das Studio in Montreal galt für Beobachter als Sammelbecken für Talente, die bei Ubisoft Montreal nicht glücklich wurden. Ashraf Ismail, der kreative Direktor von Assassin’s Creed Valhalla, wechselte beispielsweise 2022 zu TiMi. Auch TiMis Studio Team Kaiju in Los Angeles, das ehemalige führende Entwickler von Halo und Battlefield anzog, wurde bereits 2023 geschlossen.

Hohe Kosten in Amerika als wahrscheinlicher Grund

Es ist ein Trend, der in den letzten Jahren zunehmend absehbar ist. Chinesische Publisher sind offenbar nicht mehr bereit, die höheren Entwicklungskosten in den USA zu tragen, während einheimische Studios immer mehr erfolgreiche Titel entwickeln. Auch Konkurrent NetEase fährt seine Investitionen in mehrere neue, westliche Studios zunehmend zurück.

Westliche Studios konzentrieren sich meist auf klassische Konsolenspiele mit AAA-Fokus und starker Online-Komponente, während Projekte aus China für ihren Mobile-Fokus und Gacha-Monetarisierung bekannt sind. Offenbar sieht man bei den großen chinesischen Publishern immer weniger Zukunft für das klassische westliche Modell, weshalb die Investitionen in diese Spiele stark zurückgefahren werden.

via Kotaku, Game File, Bildmaterial: Tencent