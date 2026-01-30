Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties soll das Ende des Originals ändern, behaupten Dataminer

Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erhält der dritte Teil von Ryu Ga Gotokus ikonischer Reihe bald ein Remake. Noch bevor das eigentliche Spiel erschienen ist, behaupten Dataminer nun, das vollständige Skript in der spielbaren Demo ausgemacht und dabei eine interessante Entdeckung gemacht zu haben.

Demnach soll das Ende von Yakuza 3 für die Kiwami-Neuauflage einschneidende Änderungen vorweisen. Logisch: Spoiler für das Ende von Yakuza 3 voraus!

Neues Ende mit Auswirkungen für die Serie?

Am Ende des Originals stürzt der Hauptantagonist Yoshitaka Mine in den Tod und reißt seinen Komplizen Andre Richardson mit sich, wodurch das Fundament für Yakuza 4 gelegt wird. Sollten die Behauptungen jetzt stimmen, überlebt Mine den Sturz auf wundersame Weise und schließt sich den Daidoji an, was erhebliche Auswirkungen auf den Rest der Reihe hat.

„Das Ende von Dark Ties wurde geleakt und hat das Ende des Spiels massiv verändert, sodass es sogar Auswirkungen auf Yakuza 4 hat“, schreibt ein Reddit-User. Ein anderer behauptet, „eindeutige Beweise“ für das geänderte Ende zu haben: „Ich war zunächst skeptisch, aber nachdem ich die Demo selbst mit einem Datamining-Tool analysiert und die Auth-Datei untersucht hatte (wer es selbst ausprobieren möchte: par decomp. -> data und db.bis.en -> Auth-Datei), fand ich den Beweis für das neue Ende.“

Im September letzten Jahres hatte das Studio erklärt, es werde „keine größeren Änderungen an der Story geben“, deutete aber an, dass wir mehr über die Beweggründe bestimmter Charaktere erfahren würden. Lang müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis sie Antworten auf ihre Fragen bekommen.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

via Eurogamer, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio