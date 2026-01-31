Indie-Dev hält ein ungewöhnliches Versprechen und muss dafür 300 Stunden extra schuften

Der Abspann mancher Spiele kann richtig lang werden. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viele Personen und Firmen an der Entwicklung moderner Spiele beteiligt sind. Bei Indie-Spielen fällt besagter Abspann meist etwas kompakter aus. Nicht so bei dem Koop-Horror-Titel „Twilight Moonflower” – und das aus gutem Grund.

Ein Like, ein Name

Auslöser war ein Post auf Twitter, in dem Entwickler TaT versprach, jede Person in den Credits zu nennen, die den Beitrag liked. Das Ergebnis: 64.901 Likes. Das Versprechen wurde gehalten – allerdings erst nach rund 300 zusätzlichen Arbeitsstunden, um alle Namen unterzubringen. Der Abspann läuft eine halbe Stunde und wird von einem eigens komponierten Song des YouTube-Creators KY begleitet.

Anschließend äußerte sich der Solo-Entwickler wie folgt dazu: „Um auf mein selbst entwickeltes Spiel aufmerksam zu machen, versprach ich, alle, die einen X-Beitrag geliked haben, im Abspann zu erwähnen. Das Ergebnis? Etwa 60.000 Menschen haben den Beitrag geliked, aber ich schaffte es, nach 300 Stunden harter Arbeit jeden einzelnen von ihnen unterzubringen.“

Kooperativer Horror mit Yokai

Inhaltlich ist Twilight Moonflower ein Koop-Horrorspiel (solo oder mit bis zu drei Mitspielern), das den Indie-Entwickler Shota zurück in seine Heimatstadt führt. Dort gerät er in eine verdrehte Version des Ortes, bevölkert von Yokai und übernatürlichen Phänomenen, die es zu identifizieren und zu versiegeln gilt. Drei Enden, ein Time-Attack-Modus und ein anpassbarer Custom-Modus sorgen für Wiederspielwert.

Nach einer Verschiebung erscheint Twilight Moonflower am 30. Januar für PCs via Steam. Welcher Abspann war der längste, der euch je begegnet ist?

via Automation Media, Bildmaterial: Twilight Moonflower, ConnectedShadowGames