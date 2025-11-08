„My Mario“ bekommt neue Yoshi-App und begleitendes Merchandise zum beliebten Dino

In Japan stellt Nintendo rechtzeitig zu Weihnachten neues Merchandise zur neuen „My Mario“-Produktreihe vor. Diesmal widmet sich ausführlich dem grünen Nitnendo-Dino und es gibt auch eine neue App mit dem Namen „Hello Yoshi“ vor. Die Produkte erscheinen in Japan am 18. November 2025. Bei Meccha-Japan* könnt ihr importieren und bereits vorbestellen.

Dazu gehören unter anderem das Bilderbuch „Schleck-Schleck Yoshi“, ein neuer Band in der „My Mario Picture Book“-Reihe. Kinder können die Buchklappen und bewegliche Teile bedienen, um Yoshis Zunge herauszustrecken oder ihn Früchte fressen zu lassen. Das Kinderbuch wird auch im Buchhandel erhältlich sein.

Bei etwas älteren Fans dürfte der „Sing & Talk! Flappy Yoshi“ (Utatte Oshaberi! Patayura Yoshi) besser ankommen, denn der sprechende, winkende Plüsch-Yoshi singt und reagiert mit 13 Sprachzeilen auf seine Umgebung, darunter zwei Songs: das Theme aus Yoshi’s Story und den Yoshi-Song. Zwischen den beiden Modi (Sprechen & Melodie) kann durch einen Druck auf die Musiknotentaste am Fuß gewechselt werden.

Die App „Hello Yoshi“ unterscheidet sich dabei nicht stark von der My Mario App, die für iOS, Android und Nintendo Switch in Japan erschienen ist. Hier kann man mit Yoshis Gesicht interagieren, es ziehen und dehnen sowie an der Yoshis Zunge ziehen, um Leckereien und Gegenstände zu fressen. Je nachdem, wie man das Gesicht behandelt, gibt es lustige Reaktionen und Gesichtsausdrücke. Lässt man Yoshi eine Weile in Ruhe, schläft er ein – ein spielerischer Anreiz für Pausen. Außerdem können verschiedenfarbige Yoshis aus Eiern schlüpfen.

Weiteres Merchandise werden unter anderem ein Yoshi-Plüsch, ein Schmusetuch sowie eine Rassel von Happinet sein. Ebenso gibt es bald spezielle Yoshi-, Peach- und Luigi-Bausteinsets „My Mario Building Block Special Set“, welche auch zur Platzierung von amiibo verwendet werden können. Das Merchandise ist in erster Linie in den japanischen Nintendo Stores erhältlich. Bei Meccha-Japan* könnt ihr importieren und bereits vorbestellen.

