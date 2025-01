Sonys Ex-Präsident glaubt den Grund zu kennen, warum wir nichts mehr von Bloodborne sehen

Shuhei Yoshida, ehemaliger PlayStation-Manager und langjährige Sony-Führungskraft, hat in einem Interview mit Kinda Funny Games seine persönliche Theorie darüber geäußert, warum Fans seit Jahren vergeblich auf jede Bloodborne-News warten. Sei es ein Remaster, eine PC-Version oder gar eine Fortsetzung.

Yoshida erklärte, dass er oft nach einem möglichen Bloodborne-Projekt gefragt wird. Shuhei Yoshida betont, dass Miyazaki-san sehr wohl Bloodborne und was er damit erschaffen habe, lieben würde. Aber der Souls-Schöpfer hat schlicht keine Zeit – und will Bloodborne auch nicht aus den eigenen Händen geben.

„Ich glaube also, dass er Interesse hat, aber er ist so erfolgreich und so beschäftigt, dass er es nicht selbst machen kann. Aber er möchte auch nicht, dass jemand anderes sich damit befasst. Das ist zumindest meine Theorie. Und das PlayStation-Team respektiert seinen Wunsch. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich gebe keine geheimen Informationen preis“, so Yoshida im Interview.

Ob diese Theorie der Wahrheit entspricht, bleibt unklar, da Shuhei Yoshida schon eine Weile nicht mehr in Sonys First-Party-Entwicklung involviert war. Allerdings hat Miyazaki bereits in einem Interview mit IGN klargestellt, dass FromSoftware nicht die Rechte an Bloodborne besitzt. „Wir besitzen einfach nicht die IP bei FromSoftware“, erklärte er damals. Nur an ihm allein liegt es also auch nicht.

Die Nachfrage nach einem neuen Bloodborne-Projekt ist seit Jahren enorm. Der 2015 veröffentlichte PS4-Titel hat eine treue Fangemeinde, die sich eine überarbeitete Version für moderne Konsolen oder eine Fortsetzung wünscht. Dennoch gibt es weiterhin keine offiziellen Ankündigungen seitens Sony oder FromSoftware.

Für Furore sorgte deshalb auch ein Social-Media-Beitrag von Sony PlayStation. Gestern fragte der offizielle deutsche Twitter-Account: „Wir sagen: Bloodborne. Ihr sagt?“ – die Resonanz: riesig. Auch internationale Medien wie TheGamer berichteten über den Tweet, hinter dem höchstwahrscheinlich nichts steckt als mehr Interaktion für die interne Auswertung am Monatsende.

via VG247, Automaton Media, Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware