Mehr als die Hälfte aller PlayStation-Spieler in den USA hat im letzten Jahr Fortnite gestartet

Erleben wir hier wieder ein Déjà-vu? Neue Daten des Marktforschungsunternehmens Circana zeigen, dass sich bei den meistgespielten Titeln auf der PlayStation 5 in den USA kaum etwas bewegt.

2025 sah die Top 5 exakt so aus wie 2024: Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox und Minecraft. Mehr Hintergründe zu dieser Entwicklung hatten wir bereits Anfang Januar beleuchtet. Das Jahr ist zwar noch jung, aber 2026 sieht jetzt schon sehr ähnlich aus.

Besonders bemerkenswert ist eine Zahl, die Circana-Analyst Mat Piscatella nennt: 56 Prozent aller aktiven PS5-SpielerInnen in den USA haben im Laufe des letzten Jahres mindestens einmal Fortnite gespielt. Piscatella beschreibt die Situation drastisch: „Die Giganten sind eingeschlossen und haben eine Schwerkraft wie ein Schwarzes Loch.“ Der Wettbewerb mit diesen Titeln sei „selbst für Plattformbetreiber eine große Herausforderung.“

Kaum Platz für Neues

2025 schafften es lediglich zwei neue Titel in die erweiterten Top 10: Battlefield 6 und Skate – Battlefield dabei als meistverkauftes Spiel des Jahres in den USA, der andere Free-to-play. An der grundsätzlichen Dynamik ändert das wenig. Selbst 2026 tut sich ein vermeintlich hochkarätiger Multiplayer-Titel wie Highguard schwer, sich gegen die etablierten Dauerbrenner durchzusetzen. Das ging sogar so weit, dass der Entwickler bereits mehrere Mitarbeiter entlassen musste.

Die aktuellen Zahlen unterstreichen das Problem erneut: Solange der Großteil der Community bei bewährten – teils kostenlosen – „Giganten“ bleibt, stellt sich für viele SpielerInnen kaum die Frage, warum sie 70 Euro oder mehr für ein neues Spiel ausgeben sollten. Zum Jahresende könnte es in den Top 5 aber trotzdem zu Veränderungen kommen, denn dann erscheint voraussichtlich Grand Theft Auto 6. Was ist eure Meinung dazu? Könnte sich an der Top 5 bald noch etwas ändern?

via Kotaku, Bildmaterial: Fortnite, Epic Games