Highguard-Studio entlässt mehrere Entwickler und eine „Kerngruppe“ soll es jetzt richten

In Zeiten der sozialen Medien sickert vieles schon vorab durch. So machte schon gestern die Runde, dass Highguard-Entwickler Wildlight Entertainment zahlreiche Mitarbeitende entlässt.

Inzwischen ist das bestätigt – in einem Statement gegenüber Eurogamer gab das Studio bekannt, dass eine „Kerngruppe von Entwicklern“ weiter am Spiel arbeiten soll. Man habe die wie immer „unglaublich schwierige Entscheidung“ getroffen, sich von einer Reihe von EntwicklerInnen zu trennen.

Die „Kerngruppe“ soll das Spiel nun weiter verbessern – Highguard war zu viel (und teilweise auch überzogener) Kritik gestartet. Das Spiel war das „one last thing“ von Geoff Keighleys The Game Awards im Dezember und irritierte Zuschauende mehr, als es sie begeisterte. Schon das war kein guter Start.

Wie viele Mitarbeitende betroffen sind, ist unklar. Zahlreiche Entwickler meldeten sich aber auf Plattformen wie LinkedIn zu Wort, darunter Level-Designer Alex Graner. Er schrieb: „Das tut wirklich weh, da es viele unveröffentlichte Inhalte gab, auf die ich mich sehr gefreut habe und die ich und andere für Highguard entworfen haben.“

„Ich glaube nicht, dass die Spieler wirklich verstehen, wie besonders diese Gruppe talentierter Entwickler war. Es gab Rückschläge, wie sie jedes neue Team erleben würde, aber unsere Fähigkeit, Ziele umzusetzen und uns kurzfristig neu auszurichten, war unübertroffen. Ich bin am Boden zerstört, dass dieses Team als komplette Einheit nicht mehr existieren kann“, schrieb Tech-Artist Josh Sobel.

Game Director Dusty Welch hatte bei dem neuen Studio Wildlight Entertainment für den neuen Raid-Shooter zahlreiche ehemaligen Macher hinter Apex Legends und Titanfall vereint.

