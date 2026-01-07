Trotz Clair Obscur und mehr: Die meistgespielten Games 2025 sind identisch zu 2024

Aus spieletechnischer Sicht war 2025 ein ziemlich beeindruckendes Gaming-Jahr. Große Namen wie Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2 oder Nintendos Startschuss für die Switch 2-Ära mit Titeln wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza haben ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt. Über Qualität lässt sich jeweils natürlich immer streiten – aber langweilig war 2025 ganz sicher nicht.

„The same procedure as every year“

Umso erstaunlicher ist ein Blick auf die nackten Zahlen. Laut Mat Piscatella, Senior Director bei Circana, und dem Player Engagement Tracker waren die meistgespielten Spiele 2025 in den USA exakt dieselben wie 2024 – inklusive identischer Top-Fünf.

Auf der PlayStation führten erneut Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox und Minecraft das Feld an – gleiche Reihenfolge, anderes Jahr. Auf der Xbox sah es minimal anders aus, zumindest bei der Platzierung, aber auch hier blieben die Titel dieselben.

Das zeigt ziemlich deutlich, wie fest diese Dauerbrenner inzwischen zementiert sind. Live-Service-Giganten wie Fortnite oder Call of Duty ziehen weiterhin Millionen Spieler und verschlingen unvorstellbare Spielzeit. Kein Wunder also, dass so viele Publisher vom nächsten großen Dauerhit träumen – auch wenn die Realität oft eher nach schnellen Einstellungen als nach Milliardenumsätzen aussieht, wie uns z. B. das Drama um Concord zeigte.

Ob sich daran 2026 etwas ändert? Vielleicht wird die Veröffentlichung von GTA VI – sofern es denn 2026 erscheint – für Bewegung sorgen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Überrascht euch diese Liste? Wird sich euer Meinung nach 2026 endlich etwas ändern?

via Eurogamer, Bildmaterial: Fortnite, Epic Games