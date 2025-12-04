„Legacy of Kain“-Fans müssen stark sein: Ein Reboot wurde angeblich nach einem Jahr gecancelt

Pünktlich zum 25. Jubiläum der Serie überraschten uns Crystal Dynamics und Aspyr im vergangenen Jahr mit der Ankündigung von Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 für Konsolen und PCs. Das hübsche Remaster kann Fans aber natürlich nicht darüber hinwegtrösten, dass es einen neuen Eintrag zur Serie bisher nicht gibt.

Und „Legacy of Kain“-Fans, ihr müsst jetzt stark sein. Denn ein neues Spiel war geplant und es war sogar schon etwa ein Jahr lang in Arbeit, wie Insider Gaming berichtet. Und es sei eigentlich alles ganz gut gelaufen, bevor das Projekt eingestellt wurde.

Die Website erinnert an mehrere Lebensläufe von ehemaligen Mitarbeitenden bei Eidos Montreal, in denen von einem „Dark Fantasy ARPG“ die Rede war. Insider Gaming will jetzt bestätigen können, dass es sich um einen Reboot von Legacy of Kain handelte.

Doch das Projekt wurde schon vor „einigen Jahren“ eingestellt. Die Einstellung des Projekts würde demzufolge nicht mit aktuellen Ereignissen im Zusammenhang stehen. Bevor Embracer den Stecker zog, sei das „soft reboot“ etwa ein Jahr lang bei Eidos Montreal in Entwicklung gewesen.

Dann ging die Marke an Crystal Dynamics zurück. Ob dort etwas mit Legacy of Kain passiert sei, das sei unbekannt, so Insider Gaming. Tom Henderson berichtet weiter, dass das Projekt eigentlich gut verlief. Trotz der kurzen Entwicklungszeit seien bereits grundlegende Gameplay-Elemente fertig gewesen.

Bildmaterial: Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, Aspyr, Crystal Dynamics