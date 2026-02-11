Konami wird uns noch in dieser Woche endlich Silent Hill: Townfall präsentieren

Wie Konami bekannt gibt, will man noch in dieser Woche eine weitere Silent Hill Transmission über die Bühne bringen. Dass es eine „Direct“ allein für Silent Hill gibt, war vor gar nicht so langer Zeit noch ziemlich undenkbar.

Jetzt ist inzwischen aber wieder ordentlich Bewegung im „Silent Hill“-Franchise und nach Silent Hill f freuen sich Fans auf Silent Hill Townfall. Dieses Spiel soll bei der neuen Transmission dann auch im Fokus stehen.

Die Erstausstrahlung findet zur relativ unangenehmen Zeit statt: hierzulande aufgrund der Zeitzonenunterschiede nämlich in der Nacht auf Freitag um 1 Uhr. Die Show schließt damit so ziemlich an die State of Play an, die zwei Stunden früher beginnt. Volles Programm für Nachteulen. Bei Youtube seid ihr dabei.

Das bis heute noch recht mysteriöse Silent Hill: Townfall entsteht in Kollaboration mit Annapurna Interactive und Entwickler No Code. Es wurde 2022 beim großen „Silent-Hill-Neustart“ enthüllt. Im Sommer 2024 gab es kurz Aufregung um das Projekt, weil Annapurna Interactive von diversen Kündigungen der Belegschaft durcheinander gewirbelt wurde. Annapurna beruhigte später die Fans mit einer Nachricht.

