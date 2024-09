Silent-Hill-Publisher stürzt ins Chaos: Personal von Indie-Maschine Annapurna kündigt

Indie-Publisher Annapurna Interactive hat sich in den letzten Jahren als wahre Hit-Maschine erwiesen. Wie bei Devolver Digital ist man inzwischen regelrecht gespannt, wenn das große „A“ vor einem neuen Trailer prangt.

Ein Qualitätsmerkmal, das man sich mit Spielen wie What Remains of Edith Finch, Donut County, Solar Ash, The Artful Escape, Neon White, Stray oder Outer Wilds verdient hat. Doch Annapurna Interactive stürzt gerade ins Chaos, nachdem in der vergangenen Woche bereit Präsident Nathan Gary zurückgetreten ist, der vom damaligen Co-Gründer Hector Sanchez beerbt wurde.

Laut einem Bericht von Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat jetzt die Belegschaft des Unternehmens geschlossen die Kündigung eingereicht. Das betrifft dem Bericht zufolge zwei Dutzend Beschäftigte inklusive Führungskräften.

Grund dafür sollen gescheiterte Verhandlungen über die Ausgliederung des Unternehmens mit der Muttergesellschaft Annapurna Pictures sein. Das Annapurna-Management hat den Bericht gegenüber Bloomberg grundsätzlich bestätigt und man wolle die Stellen jetzt schleunigst neu besetzen.

Die Bauchschmerzen der vielen Indie-Studios, die jetzt erstmal keinen Ansprechpartner haben, dürfte das nicht schmälern. Unter anderem das Roguelike-Action-Game Morsels und Mixtape vom BAFTA-gekrönten Entwickler Beethoven & Dinosaur entstehen gerade mit Annapurna-Unterstützung.

Ganz zu schweigen natürlich von Silent Hill: Townfall. Das bis heute noch recht mysteriöse Projekt von Entwickler No Code wurde 2022 beim großen „Silent-Hill-Neustart“ enthüllt. Nicht betroffen ist wohl hingegen die frisch angekündigte Kooperation zwischen Remedy und Muttergesellschaft Annapurna Interactive.

via Gematsu, GamesWirtschaft, Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, No Code