Das erste „Dragon Ball“ für Nintendo Switch 2 soll angeblich schon feststehen

Gerüchte um Third-Party-Spiele für „Nintendo Switch 2“ gab es bereits zahlreiche. Von einer Portierung von Diablo IV, über Xbox-Spiele wie Halo: The Master Chief Collection, bis hin zu Ubisoft-Spielen wie Assassin’s Creed Shadows steht vieles im Raum.

Nur logisch, dass Third-Party-Publisher von Anfang an ihren Teil vom Kuchen essen möchten. Insbesondere, wenn das Spiele-Line-up noch überschaubar ist. Schließlich soll der „größte Konsolenstart der Videospielgeschichte“ bevorstehen, wie Analysten schätzen und Investoren hoffen. Auch ein „Dragon Ball“-Spiel soll dann dabei sein.

Laut einem Bericht des eXputer-Autors eXtas1s plant Bandai Namco, Dragon Ball: Sparking! Zero für die Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. In einem neuen YouTube-Video spricht der Insider über die enge Zusammenarbeit zwischen Bandai Namco und Nintendo, die sich bereits in mehreren Projekten gezeigt hat.

Während auch Elden Ring und Tekken 8 für die kommende Konsole im Gespräch seien, habe er speziell gehört, dass Dragon Ball: Sparking! Zero für Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Zudem wird behauptet, dass das Spiel rund um den Launch der Konsole veröffentlicht wird.

eXtas1s hat in der Vergangenheit bereits mehrere Gerüchte korrekt vorhergesagt, jedoch nicht immer eine perfekte Trefferquote bewiesen, wie Nintendo Everything berichtet. Daher sollte diese Meldung mit Vorsicht genossen werden.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft