Final Fantasy: „Dreamlike Oceans“ lässt Yuna hochleben und feiert ein 15-jähriges Jubiläum

Mit „Blissful Eternity“ blickte Square Enix zuletzt schon voraus. Diese neue Erweiterung zum Final Fantasy Trading Card Game wird aber erst im August erscheinen. Unmittelbar vor der Tür steht allerdings „Dreamlike Oceans“ – das Booster Pack geht nämlich im März an den Start.

Mit mehreren Beiträgen im offiziellen „Trading Card Game“-Blog veröffentlichte Square Enix deshalb zuletzt neue Einblicke zu „Dreamlike Oceans“ und wir wollen mit euch gemeinsam schauen, was die Erweiterung zu bieten hat, bevor sie am 27. März 2026 erscheint.

Das Set wird 124 normale neue Karten und 164 Premium-Cards bringen und ist von Yuna aus Final Fantasy X geschmückt. Das wiederum passt gut zu „Blissful Eternity“ (erscheint im August) – hier ist Tidus das Gesicht des Sets. Mit „Dreamlike Oceans“ will Square Enix den 15. Jahrestag des ersten Booster-Packs der Chapter-Reihe feiern, das in Japan vor der Opus-Reihe veröffentlicht wurde. Damals erschien das Trading Card Game noch nicht im Westen.

Mit dabei sind 34 neu illustrierte Karten, die sich neben Final Fantasy X auch um Advent Children, Final Fantasy IV und IX drehen. Highlight ist die Spezialkarte Yuna [28-111H] – illustriert von Tetsuya Nomura und mit foliengeprägter Unterschrift des Meisters. Der Karte widmete Square Enix kürzlich einen eigenen Beitrag, in dem die Fähigkeiten selbiger beschrieben werden.

Neben den regulären Karten enthält das Set weiterhin Legacy Cards – Vollkunstkarten auf Basis früherer Legend Cards. Die drei enthaltenen Karten sind Galuf [7-067L], Terra [23-011L] und Bahamut (XVI) [24-110L]. Mit dabei sind weiterhin Illustrationen von Rubi Asami, Ryoma Ito, Isamu Kamikokuryo, Fumio Minagawa und Toshitaka Matsuda. Die Künste von Toshitaka Matsuda kennt ihr aus Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Er steuert unter anderem Snow [28-031L] zum Set bei.

Eine Auswahl neuer Karten:

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy Trading Card Game