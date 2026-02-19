„Nie dagewesene Leidenschaft“ – CyberConnect2 gibt weitere Einblicke zu .hack//Z.E.R.O.

Ein brandneues .hack-Game! Das war schon früh in dieser Woche die vielleicht beste Meldung für Fans der klassischen Serie. In einem Interview mit 4Gamer gibt Hiroshi Matsuyama nun einige weitere Details preis.

CyberConnect2 entwickelt und veröffentlicht das neue .hack//Z.E.R.O. mit Genehmigung von Bandai Namco selbstständig. Laut Matsuyama gab es seit mehr als 15 Jahren intern immer wieder Gedanken an eine Fortsetzung.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Studios wollte man es aber dann doch nochmal wissen – und fragte bei Bandai Namco an. Dort hatte man zum Glück nichts dagegen. Aber ist die eigenverantwortliche Entwicklung für CyberConnect2 wirklich ein Vorteil? Ein starker Publisher im Rücken kann schließlich nicht schaden. Doch Matsuyama behauptet, dieser Umstand mache alles nur einfacher.

„Mit der Eigenveröffentlichung wird alles viel einfacher. Das ist die einzige Antwort. Indem wir die volle Verantwortung auf uns nehmen, können wir unser gesamtes Know-how, unsere Ideen und unsere Leidenschaft in diese Arbeit stecken und sie über ihre Grenzen hinausbringe“, so der Präsident und CEO von CyberConnect2.

„Alles viel einfacher“

Und weiter: „Deshalb bin ich mir sicher, dass .hack//Z.E.R.O. mit einer noch nie dagewesenen Leidenschaft entwickelt werden wird. Was die Risiken angeht, so wäre das einzige Risiko finanzieller Natur“, sagte Matsuyama laut der Übersetzung von Automaton Media.

Auch bei der eigenständigen Veröffentlichungen sind die Ressourcen aber – wie auch bei Auftragsarbeiten – nicht unbegrenzt und ebenso wenig ist es die Zeit. „Bei .hack//Z.E.R.O. werden wir jedoch alle wichtigen Entscheidungen selbst treffen. Zum Beispiel, wie tief wir in die Entwicklung einsteigen wollen“, so Matsuyama. CyberConnect2 habe die Freiheit, das Spiel bis ins kleinste Detail zu verfeinern, wenn dies dazu beitrage, die Fans glücklich zu machen und das Spiel zu einem Hit. Nun … die .hack-Fans wären wohl bereit.

via Automaton Media, Bildmaterial: .hack//Z.E.R.O., CyberConnect2