„Nie dagewesene Leidenschaft“ – CyberConnect2 gibt weitere Einblicke zu .hack//Z.E.R.O.

Ein brandneues .hack-Game! Das war schon früh in dieser Woche die vielleicht beste Meldung für Fans der klassischen Serie. In einem Interview mit 4Gamer gibt Hiroshi Matsuyama nun einige weitere Details preis.
CyberConnect2 entwickelt und veröffentlicht das neue .hack//Z.E.R.O. mit Genehmigung von Bandai Namco selbstständig. Laut Matsuyama gab es seit mehr als 15 Jahren intern immer wieder Gedanken an eine Fortsetzung.
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Studios wollte man es aber dann doch nochmal wissen – und fragte bei Bandai Namco an. Dort hatte man zum Glück nichts dagegen. Aber ist die eigenverantwortliche Entwicklung für CyberConnect2 wirklich ein Vorteil? Ein starker Publisher im Rücken kann schließlich nicht schaden. Doch Matsuyama behauptet, dieser Umstand mache alles nur einfacher.
„Mit der Eigenveröffentlichung wird alles viel einfacher. Das ist die einzige Antwort. Indem wir die volle Verantwortung auf uns nehmen, können wir unser gesamtes Know-how, unsere Ideen und unsere Leidenschaft in diese Arbeit stecken und sie über ihre Grenzen hinausbringe“, so der Präsident und CEO von CyberConnect2.
„Alles viel einfacher“
Und weiter: „Deshalb bin ich mir sicher, dass .hack//Z.E.R.O. mit einer noch nie dagewesenen Leidenschaft entwickelt werden wird. Was die Risiken angeht, so wäre das einzige Risiko finanzieller Natur“, sagte Matsuyama laut der Übersetzung von Automaton Media.
Auch bei der eigenständigen Veröffentlichungen sind die Ressourcen aber – wie auch bei Auftragsarbeiten – nicht unbegrenzt und ebenso wenig ist es die Zeit. „Bei .hack//Z.E.R.O. werden wir jedoch alle wichtigen Entscheidungen selbst treffen. Zum Beispiel, wie tief wir in die Entwicklung einsteigen wollen“, so Matsuyama. CyberConnect2 habe die Freiheit, das Spiel bis ins kleinste Detail zu verfeinern, wenn dies dazu beitrage, die Fans glücklich zu machen und das Spiel zu einem Hit. Nun … die .hack-Fans wären wohl bereit.
Nun, wenn diese Leidenschaft dazu führt, dass das neue Spiel nicht als Visual Novel endet vor lauter minimalistischem Budget und man vor allem dafür sorgt, dass die Fans der Ersten Stunde auch inhaltlich abgeholt werden mit mehr als bloß Cameo-Charakterdesigns ähnlich aussehender Figuren ..
denn 10 Jahre in die Zukunft ist jetzt nicht grad so weit, als das man sagen könnte, niemand der originalen Charaktere existiert mehr.. bei 100 Jahren in die Zukunft sieht das schon völlig anders aus, dann könnt man von nem Reboot sprechen, das gänzlich losgelöst ist von 99% aller originalen Charaktere, außer eben Aura, die ist nun mal zeitlos.
...ich frag mich auch ,wie man den Vibe von Damals auf heute ins moderne übertragen will. waren die Originale halt noch basierend auf Foren, Internet, Computerviren, Hacking der damaligen Zeit und MMORPGs ausgelegt... kommt ja heutzutage mit Social Media ganz andere Aspekte hinzu, die für damalige .hack-Verhältnisse ja alle nicht existierten in dieser Form, wie Smartphone und ihre unzähligen Apps, Plattformen wie Discord, die unzähligen Social Media-Plattformen, die praktisch Foren indirekt abgelöst haben ala Facebook, Twitter & Co
Das wir jedenfalls interessant werden, wie man das Spiel in die Neuzeit transferiert, ohne das man dabei den damaligen Zeitgeist der IP völlig verändert und man nachher das Spiel und die damit verbundene IP, seine Identität, kaum noch wiedererkennt, abgesehen von der typischen Optik de IP aufgrund der Charakterdesigns.
Ich hoffe sehr, das man vor allem an dem Kampfsystem arbeiten wird.
also fan seid stunde eins ich bin sehr zu frieden damit das Bandai Namco nix mit zu tun hat ich hoff auch das game liefern wird und vll hoffnung das die dot hack marke wieder fuß bekommt und hoff das sie wieder gutes hack machen G.U war für mich der höhepunkt und das beste aber bandai hat mit den remake und vol 4 total daneben geschossen damals ich hoff das sie mal ein game bringen wo man eigene charakter erstellen kann so wie damals mit fragment auf der ps2 und das man mit freunde ne guilde und so weiter zusammen spielen kann das wäre wirklich eine mmo was ich auch spielen würde the world hat so viel potenzial für so viel mehr
Das wäre auch die größte Sorge. .hack war schon immer ein extrem überambitioniertes Projekt, für welches man nie genug Budget oder andere Ressourcen hatte, weshalb es nie sein ganzen Potenzial entfalten konnte.
Das wird so nun nochmal erheblich schwerer werden. Da wird man definitiv Kompromisse eingehen müssen.
Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze am Ende genau aussehen wird. Die fangen ja eh erst jetzt mit der Entwicklung an, weshalb das noch komplett offen ist. Ich hoffe nur man fokussiert sich bei der Ressourcen Einteilung auch sehr auf mehr Vielfalt bei den Ebenen und Dungeons und behält halt auch das System bei mit den Wörtern, um diese zu generieren. Das war damals schon mega cool und hat spaß gemacht. Nur waren die Ergebnisse halt leider nie so vielfältig, wie sie hätten sein müssen. Heutzutage sollt man das eigentlich erheblich vielfältiger und interessanter umsetzen können. Vorausgesetzt die Ressourcen werden auch gut genutzt.
So oder so, kann es kaum erwarten das erste Gameplay Material in einigen Jährchen zu sehen^^
Ja, definitiv der Dungeon Crawler-Aspekt muss unbedingt bleiben mit dem Wörter-System, das hat .hack erst richtig ausgemacht, , nichts destro trotz wäre es schön ,wenn man dafür sorgen täte mit Hilfe von prozeduraler Technik mehr Abwechslung in die Welten zu schaffen, damit das Betreten der Ortschaften auch abwechslungsreicher aussieht und vor allem lebendiger und farbenfroher hier und da auch und nicht so karg und simpel gehalten, wie damals. Das war aber schlichtweg auch der PS2 geschuldet, das teil konnte damals eben einfach nichts Besseres, als das. Heutzutage ist ja so viel mehr möglich mit prozeduraler Technik, siehe No Mans Sky als Beispiel, wo ganze Universen und tausende von Planeten ect von der Technik aus dem Nichts erschaffen werden in Sekundenschnelle als Simulation praktisch.
Ansonsten hat man heutzutage, anders als damals, wenn es um Finanzierungshilfe geht, ja auch noch andere Optionen. CyberConnect2 könnt ja z.B. notfalls ne Kickstarterkampagne, die genutzt werden können als Finanzpolster für Zeug wie DLC-Entwicklung, damit das Hauptbudget halt voll und ganz nur genutzt wird für die Entwicklung des Hauptspiels. Solch ne Option gab es damals ja z.b. zu PS2-Zeiten gar nicht, dass sich Entwickler auch mal herantrauen an die potentielle Spielerschaft und diese schaut in die Finanzierung seines Projekts mit Hilfe von gewissen Goodies direkt einzugliedern und somit schon mal vorab sein Finanzpolster was aufstocken zu können um ein gewissen nötigen Betrag gegebenenfalls, den einem der Arbeitgeber als nötiges Budget nicht zur Verfügung stellen will, damit man alles umsetzen könnte, was man sich auf die Fahne geschrieben hat, machen zu wollen.
Was auch unbedingt wieder sein muss ist ein breiter guter Cast an spielbaren unterschiedlichen Charakteren verschiedenster Klassen, denn das hat schon immer auch eben .hack ausgemacht, dass es kein RPG war, wo es halt bloß deine üblichen sag ich mal 4-6 spielbaren Charaktere gab, sondern man halt nen größeren Cast hatte ..
Allein das erste .hack hatte mit
Kite, Black Rose, Piros, Orca, Mistral, Mia, Elk, Natsume, Sanjuro, Gardenia, Helba und Balmung 12 spielbare Charaktere
Sowas erwarte ich vom Reboot auch wieder, das es nen großen interessanten Cast an Charakteren gibt, auch wenn einige davon größtenteils eingeschränkt verfügbar waren, aber der Cast wuchs von Teil zu teil ja noch an, um Charaktere, wie Mario, Moonstone, Nuke usagimaru, Terajima Ryoko, Rachel, Wiseman im zweiten Teil. Dabei blieb es dann auch.
Das Server = Stadt-System, davon können wir ausgehen, das wird denke ich bleiben und das damit verbundene Wörtersystem.
Da das Reboot aber ja in der Zukunft spielt, wirds ja gänzlich neue Charaktere geben und im Trailer waren zumindest 3 ja praktisch schon zu sehen.. nen Kite-Verschnitt, nen Black Rose-Verschnitt und nen Balmung-Verschnitt.