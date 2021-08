Undernauts: Labyrinth of Yomi schickt euch am 28. Oktober in den Dungeon

Aksys Games hat gestern erwartungsgemäß vor allem Spiele im Otome-Bereich präsentiert. Zum Portolio gehört aber auch das von Experience entwickelte Dungeon-RPG Undernauts: Labyrinth of Yomi. Der dystopische Crawler erhielt nun für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC-Steam mit dem 28. Oktober den westlichen Veröffentlichungstermin.

Eine Version für PS5 folgt erst im nächsten Jahr. Diese wurde gestern erstmals angekündigt. In Japan erschien der Titel als Yomi wo Saku Hana im letzten Jahr zunächst für Xbox One und etwas später für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Der Dungeon in der Stadt

Undernauts: Labyrinth of Yomi spielt in einem fiktiven Tokio im Jahr 1979. Das Videospiel wird als zeitgenössische dunkle Fantasie beschrieben, die in einer Welt spielt, in der das Thema Korruption ein wichtiges Element ist. Es gibt Menschen, die in einem riesigen Dungeon arbeiten, der in Musashino, Tokio aufgetaucht ist und die Bezeichnung „Yomi“ trägt.

Das Land will in dieser Geschichte die Tatsache verbergen, dass es ein großes Labyrinth gibt, in dem Monster hausen. Zu diesem Zweck droht die Regierung den Bewohnern und verfälscht sogar deren Erinnerungen. Um in das Verlies zu gelangen, muss man durch einen Konverter. Doch während des Transports geschehen merkwürdige Dinge. Menschen erfahren eine Veränderung und gelangen in einen unvollständigen Zustand, als ob man einen Glitch erlebt.

Als Spieler hat man die Aufsicht über die Menschen, welche im Dungeon arbeiten müssen. Um lebendig zu entkommen, gilt es gegen gefährliche Monster anzutreten.

Der neue Trailer zu Undernauts: Labyrinth of Yomi

Bildmaterial: Undernauts: Labyrinth of Yomi, Aksys Games, Experience