Die „amiibo-likes“ zu Final Fantasy Tactics erscheinen für die dicke Geldbörse auch im Westen

Schon im Dezember haben Square Enix und Taito gemeinsam knuffige Minifiguren zu Final Fantasy Tactics angekündigt. Die Sammlung bestand damals aus Ramza Beoulve, Alma Beoulve und Delita Heiral.

Das Problemchen: Es gibt sie nur in japanischen Kuji-Arcades als Preise. Dem ersten Set aus den drei genannten Figuren folgten Ramza Beoulve (Merchenary) sowie Agrias Oaks und Goffard Gaffgarion sowie verschiedenfarbige Chocobos.

Die gute Nachricht: Ihr müsst nicht nach Japan reisen und Kleingeld in Kuji-Arcades stopfen, um dabei auf euer Glück zu hoffen. Square Enix veröffentlicht die Figuren auch im Westen. Die schlechte Nachricht: Für ein Full-Set aus allen neun Figuren müsst ihr tief in die Tasche greifen.

Für neun 8-cm-großen Figuren in Chibi-Optik, die in ihrer Aufmachung an amiibo erinnern, werden mal eben 165 Euro fällig. Das Problem: Es handelt sich um Blind-Boxes – ohne Garantie auf alle neun Figuren. Im Square Enix Store ist das Set vorbestellbar, die Auslieferung ist für August 2026 geplant.

Ins neue Jahr startete Square Enix übrigens mit einer Erfolgsmeldung zum Remake. Über eine Million Einheiten von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sind bisher digital verkauft und physisch ausgeliefert worden. Eine stabile Zahl für ein inzwischen recht nischiges Genre.

Eine Auswahl an Figuren:

Bildmaterial: Square Enix