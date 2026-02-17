Limited Run nimmt Retro-Sammlung aus den digitalen Stores, aber zum Glück gibt es sie physisch

Publisher Limited Run Games wird eine Retro-Sammlung nicht einmal drei Jahre nach ihrer Neuveröffentlichung für moderne Konsolen wieder aus den Stores streichen. Wie man bei Steam bekannt gibt, trifft es zum 31. März die Jurassic Park Classic Games Collection.

Man wolle frühzeitig darüber informieren, dass die Sammlung nach dem 31. März 2026 nicht mehr in den digitalen Stores erhältlich sein wird. Wer die Spiele bereits gekauft habe, kann sie wie üblich (bislang) erneut herunterladen und spielen.

„In der Vergangenheit haben wir gelernt, wie wichtig es ist, solche Änderungen rechtzeitig anzukündigen. Deshalb sind wir bestrebt, so offen und transparent wie möglich zu sein. Unser Ziel ist es, den Fans jede Möglichkeit zu geben, sich das Spiel zu sichern, bevor es zu spät ist“, heißt es im Statement.

Das bedeutet im Klartext: Rabatte. Bei Steam und beispielsweise im PlayStation Store gibt’s die Sammlung für 7,24 Euro. Im PlayStation Store spart ihr weitere 5 Prozent (auf dann 5,99 Euro) – falls ihr PlayStation Plus habt. Wer dem Braten nicht traut, findet die physische Disc-Version für PS5 derzeit ebenfalls reduziert auf 24,99 Euro bei Amazon.

Die Sammlung umfasst sieben „Jurassic Park“-Klassiker, angefangen mit Jurassic Park für NES, Game Boy und SNES bis hin zur Mega-Drive-Fassung von Jurassic Park: Rampage Edition. Limited Run gibt übrigens keinen Grund an. Ein bekanntes Szenario in solchen Fällen sind schlicht auslaufende Lizenzen.

Bildmaterial: Jurassic Park Classic Games Collection, Limited Run Games