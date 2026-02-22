Großes Tennis: Mario-Sportspiel ist das stärkste Spiel der Woche – auch Reanimal debütiert stark

Wir haben Mario Tennis Fever zwar ein erstaunlich tiefgründiges Tennis-Erlebnis bescheinigt, aber fanden auch, dass das „Fieber“ relativ schnell abklingt. Zunächst aber steigt es hoch genug, um plattformübergreifend das erfolgreichste Spiel in Deutschland zu sein.

GfK Entertainment ermittelte Longseller Minecraft (Switch) auf den zweiten Platz der plattformübergreifenden Rankings. In den dedizierten Switch-Charts bleibt Minecraft allerdings Spitzenreiter. Dahinter geht Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

In den „Switch 2“-Charts übernimmt folgerichtig das neue Mario Tennis Fever die Spitze. Dahinter landet Pokémon-Legenden: Z-A auf Rang zwei. Der zweitbeste Neueinsteiger der Woche heißt Reanimal. Das neue Spiel der „Little Nightmares“-Schöpfer schnappt sich in der PS5-Auswertung mit der Standard-Edition den ersten Platz.

Weil GfK Entertainment unterschiedliche Handelsversionen einzeln erfasst, landet die Deluxe-Edition von Reanimal in den PS5-Charts zusätzlich auf Rang sieben. Auch in den Xbox-Series-Charts kann Reanimal auf Rang eins einsteigen. Ein starkes Debüt! RIDE 6 holt hier Silber. Plattformübergreifend landet Reanimal auf dem fünften Platz.

Bildmaterial: REANIMAL, THQ Nordic, Tarsier Studios