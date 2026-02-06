Code Vein II debütiert stark in den deutschen Charts, aber ein Spiel bleibt stärker

Code Vein II ist ein kreatives Soulslike mit leider zu vielen, vermeidbaren Schwächen. So lautete unser Urteil in der letzten Woche. In den deutschen Verkaufscharts debütiert das „Anime-Soulslike“ dennoch stark.

Stärker ist aber Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition, das weiter klettert und vom Kinofilm erheblich zu profitieren scheint. Diesmal ist sogar der Spitzenplatz sowohl im PS5- als auch Xbox-Series-Ranking drin.

Auf PS5 verdrängt Avatar damit Ghost of Yotei auf den zweiten Platz. Code Vein II bleibt immerhin zum Auftakt die Bronzemedaille. In den Charts für Xbox Series komplettieren The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und Mafia: The Old Country das Podium.

Plattformübergreifend spielen allerdings keine dieser Games eine Rolle. Minecraft für Switch bleibt der Krösus und am zweithäufigsten verkaufte sich im deutschen Handel die Super Mario Galaxy Collection, die offenbar auch im Aufwind der Kinofans steht.

Auf Switch 2 muss die neu veröffentlichte Nintendo Switch 2 Edition von Animal Crossing: New Horizons die Spitze abtreten (jetzt auf Rang drei) und überlässt Pokémon-Legenden: Z-A, gefolgt von Donkey Kong Bananza das Feld.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco