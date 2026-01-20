Erst gestrichen, jetzt uncut: Eastasiasoft bringt Tokyo Clanpool als limitierte PC-Fassung

Gute Nachrichten für Fans klassischer Dungeon-RPGs: Tokyo Clanpool kehrt in einer Uncut Edition zurück – und zwar als physische PC-Version. Publisher Eastasiasoft hat die Sammlerausgabe offiziell angekündigt, Vorbestellungen starten am 22. Januar.

Die Uncut Edition stellt sämtliche Inhalte der japanischen Originalfassung wieder her und bietet eine Lokalisierung auf Englisch, die wir schon aus der Neuauflage von 2024 kennen. Die Steam-Version musste man damals streichen und auf GOG ausweichen. Auch die Switch-Version musste man im Westen schuldig bleiben.

Wer das Spiel bereits digital bei GOG besitzt, bekommt zusätzlich einen externen Patch, um die zuvor entfernten Inhalte nachzurüsten. Die ursprünglich mit der Steam-Version angekündigte Switch-Fassung des Spiels für Europa und Nordamerika ist jetzt auch offiziell gestrichen. In Japan wurde die Switch-Version* der Neuauflage physisch veröffentlicht.

Entwickelt wurde Tokyo Clanpool von Compile Heart in Zusammenarbeit mit Idea Factory. Die Uncut Edition erscheint exklusiv über Eastasiasoft und wird über den hauseigenen Store sowie Play-Asia vertrieben.

Limitierte Sammlerbox mit viel Beigabe

Inhaltlich fährt die Collector’s Box folgendes auf: USB-Version des Spiels, Soundtrack-CD, Artbook, Poster, Sticker, Acryl-Aufsteller und ein nummeriertes Zertifikat – alles verpackt in einer Sammlerbox. Preislich liegt das Ganze bei 49,99 US-Dollar, limitiert auf 1.000 Exemplare, Auslieferung ist für Anfang 2026 geplant.

Tokyo Clanpool erschien ursprünglich 2017 in Japan für die PS Vita und richtet sich klar an Fans klassischer, rundenbasierter Dungeon-RPGs. Schauplatz ist ein von der Außenwelt isoliertes Japan, das nach dem Auftauchen eines mysteriösen Turms von Monstern überrannt wird.

Die neu gegründete Organisation Cyber Tactics Cabinet schickt eine Gruppe junger Kämpferinnen in den Kampf gegen den sogenannten „Dark World Diet Tower“, der das japanische Parlamentsgebäude verschlungen hat.

via Gematsu, Bildmaterial: Tokyo Clanpool, Eastasiasoft, Compile Heart