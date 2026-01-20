Zuwachs bei physischen Spielen: Der japanische Konsolenmarkt legt 2025 kräftig zu

Der japanische Konsolenmarkt hat 2025 ordentlich Gas gegeben. Neue Zahlen von Kadokawa Game Linkage und Famitsu zeigen: Hardware- und physische Softwareverkäufe sind im Vergleich zum Vorjahr um satte 138,8 Prozent gewachsen, wie auch nochmal von Otaku Soken (via Automaton Media) zusammengefasst.

Insgesamt kommt der Markt damit auf 418,13 Milliarden Yen (2,26 Mrd. Euro) – digitale Umsätze, DLCs und In-Game-Käufe sind hier wohlgemerkt noch gar nicht eingerechnet. Antreiber ganz klar: Nintendo.

Nintendo als Zugpferd

Besonders stark legte die Hardware zu. Die Verkäufe stiegen um 149,3 Prozent, während physische Spiele ein Plus von 121 Prozent verzeichneten. Als Hauptgrund gilt der Marktstart der Nintendo Switch 2 im Juni 2025. Allein die neue Konsole kam bis Jahresende auf 3,784 Millionen verkaufte Einheiten in Japan. Dazu gesellten sich weitere 1,52 Millionen Exemplare der ursprünglichen Switch. Auch andere Konsolen konnten zulegen, blieben aber deutlich dahinter zurück.

Bei den Spielen führte kein Weg an Nintendo vorbei. Mario Kart World war mit 2,668 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste physische Spiel des Jahres. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Einheiten aus dem Konsolen-Bundle als physische Verkäufe gezählt werden. Dicht dahinter folgt Pokémon-Legenden: Z-A, das auf 2,534 Millionen Verkäufe kommt – zusammengerechnet über Switch- und Switch-2-Versionen.

Natürlich ist ein Blick in die Zukunft schwierig. Obwohl z. B. mit Dragon Quest VII Reimagined und Resident Evil Requiem bereits große Spiele am Horizont stehen, steht vor allem Nintendo noch etwas unter Zugzwang. Größere Exklusivtitel für 2026 sind noch rar, vielleicht könnte aber die gemunkelte Direct im Februar Abhilfe schaffen.

Was ist eure Meinung dazu? Wie wird sich das kommende Jahr entwickeln und ist der „Zauber” der Switch 2 vielleicht schon verflogen?

via Automaton Media, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo