So startet Final Fantasy VII Remake für Switch 2 in den deutschen Handelscharts

Für ein Spiel, das schon nahezu jeder Interessierte haben soll und das es aktuell auch günstiger auf stärkerer Hardware gibt, schlägt sich Final Fantasy VII Remake Intergrade ganz gut auf der Nintendo Switch 2.

Der Plan von Naoki Hamaguchi und seinem Team, die „Basis“ zu vergrößern, geht also möglicherweise auf. In den deutschen Handelscharts, ermittelt von GfK Entertainment, steigt die „Switch 2“-Version auf Rang 4 in den Rankings der Plattform ein.

Wie viele Nintendo-Fans wegen der „Game Key Card“ (oder aus Vorliebe) zur digitalen Version gegriffen haben, wissen wir dabei nicht. Der vierte Platz hinterd den „Switch 2“-Größen Animal Crossing: New Horizons, Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza scheint aber passabel.

Es ist gleichzeitig der stärkste Launch der vergangenen Woche. In den „Xbox Series“-Rankings taucht „Remake“ mangels Xbox-Handelsversion nicht auf. Hier verteidigen Mafia: The Old Country, Call of Duty: Black Ops 7 und Assassin’s Creed Shadows ihre Podiumsplätze, wie GfK Entertainment ermittelte.

Auf PS5 ergibt sich mit Ghost of Yotei und Avatar: Frontiers of Pandora das aus der Vorwoche ebenfalls gewohnte Bild. Auch plattformübergreifend heißt der Sieger genauso wie in der Vorwoche: Minecraft für Switch. Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Party Jamboree folgen hier auf den Rängen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO