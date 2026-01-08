Xbox kündigt Direct mit Spiel von „einem der beliebtesten Studios Japans“ an

Microsoft hat für den 22. Januar 2026 eine neue Ausgabe von Developer_Direct angekündigt. In der vierten Ausgabe ihrer Art will man pünktlich zum 25. Geburtstag von Xbox ab 19 Uhr deutscher Zeit die Rückkehr einiger der legendärsten Franchises feiern, „die sich mit einem brandneuen Titel aus einem der beliebtesten Studios Japans messen werden“ – dann ist ja angerichtet.
Wie immer gibt es schon vorab Details zu den Inhalten. Playground Games ist mit Fable und dem Gameplay-Debüt von Forza Horizon 6 vertreten. Das Spiel von einem der beliebtesten Studios Japans ist: Beast of Reincarnation. Und das Studio dahinter: Game Freak. Jep, die Pokémon-Macher.
Das Spiel wurde im Juni letzten Jahres beim Xbox Games Showcase vorgestellt. Alle Jahre wieder entwickelt Game Freak ein Spiel, das nicht „Pokémon“ heißt. Tembo the Badass Elephant, Little Town Hero oder Pocket Card Jockey zum Beispiel. Meistens erscheinen diese Spiele auch für Plattformen neben einer Nintendo-Konsole.
Meistens sind es kleinere Projekte. Beast of Reincarnation scheint aber kein kleines Projekt zu werden. Der Titel spielt in einem postapokalyptischen Japan, das von Verderbnis verwüstet und von monströsen Bestien heimgesucht wird.
Übrigens ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Game Freak zu Nintendo gehört. Ganz im Gegenteil gehört Game Freak neben Nintendo und Creatures ein Teil von The Pokémon Company. Den ersten Trailer vom letzten Jahr zu Beast of Reincarnation könnt ihr euch hier nochmal ansehen.
Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
5 Kommentare
Oh geil! Endlich sieht man was neues zu Fable! Und Beat of Reincarnation noch oben drauf? *O* Boa ich bin so gespannt! Das dürfte das erste Mal sein, dass ich mich wirklich auf einen Xbox Showcase richtig freue xD
Zumindest wird im Absatz darunter gleich der Wind aus den Segeln genommen, bevor irgendwer noch auf dumme Gedanken käme, hier sei wirklich eines der beliebtesten Studios der japanischen Videospielindustrie am Werke Also beim besten Willen und mit ganz viel Nostalgie eingeschlossen, es ist Game Freak. Würde es Pokemon nicht geben, wo man seit Jahrzehnten auch wirklich nur so hoch springt, wie das Pferd muss (und sogar häufiger noch etwas niedriger springt), würde wohl niemand wissen, dass es sie gibt.
Glaube, abseits von Pokemon war dann auch lediglich Tembo etwas, was im Gedächtnis geblieben ist. Und vielleicht noch Little Town Hero, dieses aber aus relativ unrühmlichen Gründen, weil das Spiel einfach furchtbar war.
Bisher hat man noch nicht viel zu Beast of Reincarnation gesehen, außer, dass es optisch wohl ganz hübsch aussieht. Aber es scheint ja irgendwie sowas zu werden, wo man riesige Monster bekämpfen muss. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das zumindest für mich nichts sein wird.
Ansonsten, mal gespannt, was man zu Fable inklusive der Verschiebung auf 2027 so zeigen wird und ob es vielleicht noch die ein oder andere Überraschung geben könnte. Ich las schon wieder irgendwas von einem Fallout 3 Remaster vorhin. Würde theoretisch Sinn machen, da mal was nachzuliefern, wo doch die Serie so erfolgreich ist und man schon bei Season 1 nichts wirklich neues hatte, um die Spiele mal wieder zu pushen. Was aber auch nicht nötig war, da der Buzz ausreichte, um Fallout 4 wieder in die Charts zu katapultieren.
Bin gespannt, habe an alle 3 Spiele Interesse, aber bin auch bei allen 3 unsicher ob das was wird (vor allem Fable). Freue mich jedenfalls mal mehr von den Spielen zu sehen.
Ohja, ich freue mich auch auf Infos zu Fable und Beast of Reincarnation ☺️
Beides Spiele die mich interessieren, und da ja alles ne Xbox ist, werden die Spiele auch überall drauf spielbar sein 😅
Ich behaupte frech: Squadron 42 erscheint noch vor Fable