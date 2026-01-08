Xbox kündigt Direct mit Spiel von „einem der beliebtesten Studios Japans“ an

Microsoft hat für den 22. Januar 2026 eine neue Ausgabe von Developer_Direct angekündigt. In der vierten Ausgabe ihrer Art will man pünktlich zum 25. Geburtstag von Xbox ab 19 Uhr deutscher Zeit die Rückkehr einiger der legendärsten Franchises feiern, „die sich mit einem brandneuen Titel aus einem der beliebtesten Studios Japans messen werden“ – dann ist ja angerichtet.

Wie immer gibt es schon vorab Details zu den Inhalten. Playground Games ist mit Fable und dem Gameplay-Debüt von Forza Horizon 6 vertreten. Das Spiel von einem der beliebtesten Studios Japans ist: Beast of Reincarnation. Und das Studio dahinter: Game Freak. Jep, die Pokémon-Macher.

Das Spiel wurde im Juni letzten Jahres beim Xbox Games Showcase vorgestellt. Alle Jahre wieder entwickelt Game Freak ein Spiel, das nicht „Pokémon“ heißt. Tembo the Badass Elephant, Little Town Hero oder Pocket Card Jockey zum Beispiel. Meistens erscheinen diese Spiele auch für Plattformen neben einer Nintendo-Konsole.

Meistens sind es kleinere Projekte. Beast of Reincarnation scheint aber kein kleines Projekt zu werden. Der Titel spielt in einem postapokalyptischen Japan, das von Verderbnis verwüstet und von monströsen Bestien heimgesucht wird.

Übrigens ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Game Freak zu Nintendo gehört. Ganz im Gegenteil gehört Game Freak neben Nintendo und Creatures ein Teil von The Pokémon Company. Den ersten Trailer vom letzten Jahr zu Beast of Reincarnation könnt ihr euch hier nochmal ansehen.

Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak