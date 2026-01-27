Walmart hat vielleicht die nächsten zwei GameCube-Spiele für Switch Online enthüllt

Gibt es bald Nachschub für den GameCube bei Nintendo Switch Online? Wenn es nach der US-Handelskette Walmart geht, offenbar ja – und zwar mit Spielen, die Nintendo offiziell noch gar nicht bestätigt hat.
Zwei neue Spiele plötzlich gelistet
Auf der Walmart-Webseite ist kürzlich ein Bild aufgetaucht, das eine Auswahl an GameCube-Titeln für Nintendo Switch Online zeigt. Darunter befinden sich mit Metroid Prime 2: Echoes und Pikmin 2 gleich zwei Spiele, die bisher nicht angekündigt wurden.
Ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder Walmart versehentlich zu früh offizielles Material verwendet hat, ist derzeit unklar. In der Vergangenheit lagen Händler mit solchen Leaks allerdings nicht immer daneben.
GameCube nur auf „Switch 2“ Nutzer
Die GameCube-Bibliothek von Nintendo Switch Online ist aktuell exklusiv für Switch-2-Nutzer verfügbar und umfasst derzeit acht Spiele. Eine aktive Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket ist natürlich auch Voraussetzung. Nintendo selbst hat bislang nur drei weitere Titel bestätigt: Super Mario Sunshine, Pokémon XD: Der dunkle Sturm und Pokémon Colosseum – allerdings ohne Termine.
Interessant: Während Metroid Prime bereits 2023 ein vollständiges Remaster erhielt und Pikmin 1 & 2 ebenfalls als HD-Versionen erschienen, äußerte Produzent Kensuke Tanabe zuletzt den Wunsch, dass mehr Spieler den Multiplayer von Metroid Prime 2 erleben könnten. Eine NSO-Veröffentlichung würde dazu passen.
Offiziell bestätigt ist nichts. Dennoch wirkt der Leak zumindest plausibel – vor allem, da Nintendo sein GameCube-Angebot auf Switch Online schrittweise ausbaut. Klarheit dürfte es spätestens bei der nächsten Nintendo-Präsentation geben, zu der es aktuell wieder neue Gerüchte gibt.
Bitte nicht Metroid Prime 2. Meine Hoffnung, dass wir davon dann je ein Remaster bekommen, wäre damit dann begraben. Für mich gilt: Wenn es nur für ein Aboservice kommt, ist es im Grunde so, als würde es gar nicht existieren.
Und wenn Prime 2 und Prime 3 im Abo verbrannt werden, dann war es für mich die schickere Optik des ersten Teils nicht wert, da hätte ich lieber gleich die Trilogie bekommen, wie es sie damals auf Wii gab.
So, wie es dann steht, gibt es für Switch nur den ersten Teils und Teil zwei und drei sind dann auf aktuellen Konsolen verloren - dank dem Abo vermutlich für immer.
Muss man irgendwie nicht verstehen. Man bringt einen Titel, wo die meisten Leute zuvor nochmal mit einem aufwändigem Remaster rechnen und ein weiteres Spiel, welches ja gut auf aktuellen Nintendo-Plattformen spielbar ist. Als ob man das Abo nicht sinnvoller erweitern könnte mit Titeln, die seit Jahrzehnten praktisch verloren sind wie Eternal Darkness, wo ein Remaster per se wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist.
Sollte es so kommen, sehe ich es halt auch so, dass Prime 2 und Prime 3 wirklich nicht mehr als Remaster erscheinen. Weiß nicht, ob das nachträglich eben damit zu tun hat, dass Nintendo schon lange vor Release wohl die Zuversicht in MP4 verloren hat und intern ein paar Gänge mit Metroid zurückfahren möchte. Genau genommen wurde aber auch nie zu MP2 irgendwas gegenteiliges behauptet, dass sich da was in der Entwicklung befindet.
Insgesamt sind die Pläne von Nintendo bezüglich den GameCube Klassikern irgendwie mal wieder irritierend. Super Mario Sunshine kann man zumindest noch damit rechtfertigen, dass es die 3D-All-Stars-Version nicht mehr gibt. Leider ist es aber auch nicht so, dass der GameCube eine prall gefüllte Schatztruhe an Perlen besitzt. Da gibt es zahlreiche, aber die muss man auch schon suchen. Ne menge Third Party Titel wie die Capcom-Offensive auf GameCube ist schon unlängst auf anderen Plattformen erhältlich und Nintendo selbst hat zahlreiche First Party Titel bereits als Remaster für die eigenen Plattformen gebracht. Da darf man vielleicht am Ende nicht zu wählerisch sein, wenn man den Online-Service verfolgt und die Titel gerne spielt.
Ich probiere aus dem Stehgreif
-Doshin the Giant
-Odama
-Pn03
-Geist
-Pokemon GameCube Story Games, dessen Name ich nicht kenne, da gab es 2 Stück davon, oder so
Ich bin fertig, zweistellig kriege ich die Liste nicht hin^^