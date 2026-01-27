Walmart hat vielleicht die nächsten zwei GameCube-Spiele für Switch Online enthüllt

Gibt es bald Nachschub für den GameCube bei Nintendo Switch Online? Wenn es nach der US-Handelskette Walmart geht, offenbar ja – und zwar mit Spielen, die Nintendo offiziell noch gar nicht bestätigt hat.

Zwei neue Spiele plötzlich gelistet

Auf der Walmart-Webseite ist kürzlich ein Bild aufgetaucht, das eine Auswahl an GameCube-Titeln für Nintendo Switch Online zeigt. Darunter befinden sich mit Metroid Prime 2: Echoes und Pikmin 2 gleich zwei Spiele, die bisher nicht angekündigt wurden.

Ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder Walmart versehentlich zu früh offizielles Material verwendet hat, ist derzeit unklar. In der Vergangenheit lagen Händler mit solchen Leaks allerdings nicht immer daneben.

GameCube nur auf „Switch 2“ Nutzer

Die GameCube-Bibliothek von Nintendo Switch Online ist aktuell exklusiv für Switch-2-Nutzer verfügbar und umfasst derzeit acht Spiele. Eine aktive Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket ist natürlich auch Voraussetzung. Nintendo selbst hat bislang nur drei weitere Titel bestätigt: Super Mario Sunshine, Pokémon XD: Der dunkle Sturm und Pokémon Colosseum – allerdings ohne Termine.

Interessant: Während Metroid Prime bereits 2023 ein vollständiges Remaster erhielt und Pikmin 1 & 2 ebenfalls als HD-Versionen erschienen, äußerte Produzent Kensuke Tanabe zuletzt den Wunsch, dass mehr Spieler den Multiplayer von Metroid Prime 2 erleben könnten. Eine NSO-Veröffentlichung würde dazu passen.

Offiziell bestätigt ist nichts. Dennoch wirkt der Leak zumindest plausibel – vor allem, da Nintendo sein GameCube-Angebot auf Switch Online schrittweise ausbaut. Klarheit dürfte es spätestens bei der nächsten Nintendo-Präsentation geben, zu der es aktuell wieder neue Gerüchte gibt.

