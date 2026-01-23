Fast sechs Jahre nach dem Debüt: Animal Crossing legt starkes Charts-Comeback hin

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts der zurückliegenden Woche erleben wir ein starkes Comeback. Schlummerinseln und diverse Crossover-Kooperationen im „3.0“-Update zu Animal Crossing: New Horizons und die neue „Switch 2“-Edition sorgten für den stärksten Launch der Woche.

Damit kitzelt Nintendo nochmal einiges aus dem vor fast sechs Jahren ursprünglich für Switch 1 veröffentlichten Cozy-Game heraus. Plattformübergreifend ist die neue „Switch 2“-Handelsversion der zweitbeste Launch der Woche, nur Evergreen Minecraft (Switch) verkaufte sich im Handel häufiger.

Folgerichtig ist Animal Crossing: New Horizons auch in den „Switch 2“-Rankings der neue Spitzenreiter. Hier verdrängt es Pokémon-Legenden: Z-A. In der Switch-Hitliste reicht es für die alte „Switch 1“-Version immerhin für den achten Platz.

Mit Split Fiction (Platz drei) und Astro Bot (Platz vier) kehren zwei Longseller in die Top 5 der PS5-Auswertung zurück. Das ändert nichts daran, dass Ghost of Yotei und Avatar: Fire and Ash – From the Ashes Edition hier erneut abräumen. Mafia: The Old Country verteidigt die Spitze der wahrscheinlich kaum noch repräsentativen Handelscharts für Xbox Series.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo