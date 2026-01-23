Nintendo kündigt „Direct“ für Sonntag an und wir sehen erneut den Super Mario Galaxy Film

Wie Nintendo mit ein wenig Vorlauf exklusiv in der „Nintendo Today“-App bekannt gegeben hat, wird man am kommenden Wochenende eine neue Nintendo Direct ausstrahlen. Die Show am 25. Januar um 15 Uhr deutscher Zeit widmet sich einmal mehr dem Super Mario Galaxy Film.

Nintendo nimmt allen weiteren Spekulationen gleich den Wind aus den Segeln: Keine Spiele-Informationen würden in dieser Präsentation enthalten sein. Stattdessen dürfen wir uns gewiss auf einen neuen Trailer zum Kinofilm freuen, wahrscheinlich auch wieder auf den ein oder anderen Auftritt von Shigeru Miyamoto und Chris Meledandri.

Vermutlich wird Nintendo den neuen Trailer auch nutzen, um weitere Charaktere und deren Synchronsprecher einzuführen. Mario-Sprecher Chris Pratt hatte zuletzt in einem Interview mit GamesRadar neue Charaktere angedeutet.

Den letzten neuen Trailer zum Super Mario Galaxy Film gab es im Dezember. Damals bestätigte Nintendo (endlich) den Auftritt von Rosalina und stellte ihre Sprecherin Brie Larson vor. Welche Szenen und Charaktere uns wohl im neuen Trailer erwarten? Gebt gerne eure Tipps ab!

Bildmaterial: Nintendo