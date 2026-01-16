Vorbei an den Fans: Erst Porsche, jetzt teure Uhren – „Resident Evil“-Fans sind sich einig

Videospiele sind ja bekanntlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Resident Evil spielt aber schon Oberklasse. Zu der Kollaboration mit Porsche gab es schon gemischte Meinungen. Beim Showcase am Abend folgte jetzt die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit dem nicht weniger noblen Uhrenhersteller Hamilton.
„Es ist an der Zeit, eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Uhrenhersteller Hamilton bekannt zu geben, der zwei aufwendig gestaltete, atemberaubende Uhrenmodelle entworfen hat, die denen von Leon und Grace im Spiel bis ins kleinste Detail nachempfunden sind“, schwärmt die Pressemeldung.
Zuvor hatte man Hamilton im Showcase einen etwa 30-sekündigen Werbeblock gegeben, in dem CEO Francesca Ginocchio die beiden auf jeweils 2.000 Stück limitierten Modelle in die Kamera halten durfte. Die „Khaki Field Auto Chrono“ (Leon – 2.095,00 Euro) und die „Pan Europ Automatic“ (Grace – 1.345,00 Euro) erscheinen wie Resident Evil Requiem am 27. Februar. Die Meinungen im „Resident Evil“-Reddit sind einseitig.
„Wen interessiert das product placement, außer Capcom, um die finanziellen Kosten des Spiels zu decken?“, fragt ein Fan. Danach habe „buchstäblich niemand gefragt“, sagt ein anderer. Das Showcase sei „wie ein Werbesegment im Fernsehen“ gewesen, findet ein weiterer Fan. Und noch ein Fan schreibt in Richtung Porsche und Hamilton, sie hätten es geschafft, Markenbekanntheit aufzubauen. „Ich werde mich jedes Mal ärgern, wenn ich Porsche und Hamilton sehe.“
Ein bisschen näher am Publikum sind da wahrscheinlich die neuen Figuren von Grace und Leon im Maßstab 1:6. Sie passen optisch und von der Größe her zu Figuren aus früheren Sammlereditionen. Zur Verfügbarkeit wird es zu gegebener Zeit noch Details geben. Im Sommer erscheint darüber hinaus ein Grace-amiibo.
Spielemarken sind mittlerweile sehr weitweg von ihre Corefanbase. Das Problem ist, dass es genug Honks gibt die es lohnend genug machen.
Was haben diese überteuerten Marken mit diesen Spielen zu tun, die nicht alltagsnah sind? ProductPlacement sind nichts neues, aber sollten schon nah an der Realität vieler Leute sein, die sich jeder leisten kann.
Die Sims zum Beispiel: Dort bestanden Inhalte aus einem McDoof Kiosk im Design der 90er, ein PC im Intel Design. Ein Snackautomat im SC4 Design. Kleidung und Köpfe aus C&C und SSX oder MTV. Für Die Sims 2 gab es Accessoirs PAck mit dem Thema Ikea und H&M. Beides Marken die zum Alltag gehörten oder gehören mit denen man sich etwas vorstellen und die meisten sich leisten konnten, die auch die Sims spielen. Genau das selbe in Die Sims 3 mit Iams oder hier in Deutschland mit Fressnapf oder eben das Diesel Accessoirs.
Was macht man in Die Sims 4? Man macht Kooperationen mit MAC, Caoch, Muschino. Wo ist da denn bitte der Alltagbezug bei der Spielerschaft?
Diese Luxus-Marken haben rein gar nichts mit Videospielen zu tun, bringt aber anscheinend viel Kohle
Aber ich stimmte dir da vollkommen zu. Ich saß da gestern augenrollend, dass man diesen beiden Luxusherstellern in einer Zeit, wo sich kaum jemand mehr das alltägliche Leben leisten kann, ein eigenes Sponsor-Segment in so einem kurzen Showcase gewidmet hat. Alleine das hat einen sehr trüben Geschmack hinterlassen, wird zurecht kritisiert und ist natürlich völlig realitätsfremd. Videospiele selbst sind durch die gestiegenen Preise für Hardware, Peripherie und Software ja zu einer Art Luxus geworden. Die Spieler berappen dann da ihre 80 Euro, um erstmal an das Spiel zu kommen, werden dort dann aber entweder noch weiter abgezockt oder müssen nervige Product-Placements ertragen.
Dass das nicht gut ankommen wird, war abzusehen da bereits Intergalactic von Naughty Dog für das Porsche-Raumschiff heftig kritisiert wurde. RE9 bringt das jetzt nochmal auf ein anderes Level. Da ist halt auch ein Muster zu erkennen, Porsche versucht, sich in dieses Medium nun rein zu zecken weil man weiß, dass das gute Sichtbarkeit für die Marke ist.
Dass Videospiel-Publisher nun bereits drauf angewiesen sind, mit dekadenten Luxusmarken zusammenzuarbeiten um die hohen Entwicklungskosten abzudecken ist traurig genug. Aber dann auch noch das Showcase gestern damit zu penetrieren war einfach daneben. Letztendlich ist Capcom verpflichtet, diese Sponsoren zu erwähnen wenn du schon nen Deal mit denen eingehst. Dass das nicht gut ankommt und dem Spiel eher geschadet hat, hätte Capcom kommen sehen müssen. Aber wenn ich hier von dem Porsche-Futzi halt schon diesen PR-Sprech höre, dass hier zwei ikonische Marken zusammenkommen, wünscht man sich, irgendwer würde ihm direkt das Wort abschneiden. Diese realitätsfernen Produktplatzierungen haben nichts in Videospielen verloren.
Weiteres Problem besteht auch darin, wenn diese Werbe-Deals irgendwann mal ablaufen und Capcom nichts tut, diese zu erneuern oder aus dem Spiel zu nehmen, ist die digitale Zukunft des Spiels direkt wieder in Gefahr.
Aber auch diese Hersteller müssen mit der Zeit gehen, um von diesem Altherren-Image wegzukommen, dass der weiße Mann in der Midlife-Crisis seiner 50er auf einen Porsche und eine Rolex hin spart.
Warum sollte mich das stören? Wenn Capcom auf die Weise finanziell besser wegkommt ist doch schön. Die einzigen geschädigten sind die werbetreibenden weil ich mir trotzdem keinen Porsche oder hamilton Uhr kaufe. Und der Porsche Cayenne Turbo ist ein geiler Wagen 🏎️🏁 und passt zu Leon. Die reddit user die sich drüber aufregen sind natürlich wieder PC Spieler die nichtmal bereit sind den regulären Preis für ein Spiel zu zahlen. Wenn alle Zocker so wären, gäbe es viele triple a reihen GARNICHT mehr oder eben low budget.
Diese coolen reddit user haben sowieso immer mit allem irgendein Problem