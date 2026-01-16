Vorbei an den Fans: Erst Porsche, jetzt teure Uhren – „Resident Evil“-Fans sind sich einig

Videospiele sind ja bekanntlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Resident Evil spielt aber schon Oberklasse. Zu der Kollaboration mit Porsche gab es schon gemischte Meinungen. Beim Showcase am Abend folgte jetzt die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit dem nicht weniger noblen Uhrenhersteller Hamilton.

„Es ist an der Zeit, eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Uhrenhersteller Hamilton bekannt zu geben, der zwei aufwendig gestaltete, atemberaubende Uhrenmodelle entworfen hat, die denen von Leon und Grace im Spiel bis ins kleinste Detail nachempfunden sind“, schwärmt die Pressemeldung.

Zuvor hatte man Hamilton im Showcase einen etwa 30-sekündigen Werbeblock gegeben, in dem CEO Francesca Ginocchio die beiden auf jeweils 2.000 Stück limitierten Modelle in die Kamera halten durfte. Die „Khaki Field Auto Chrono“ (Leon – 2.095,00 Euro) und die „Pan Europ Automatic“ (Grace – 1.345,00 Euro) erscheinen wie Resident Evil Requiem am 27. Februar. Die Meinungen im „Resident Evil“-Reddit sind einseitig.

„Wen interessiert das product placement, außer Capcom, um die finanziellen Kosten des Spiels zu decken?“, fragt ein Fan. Danach habe „buchstäblich niemand gefragt“, sagt ein anderer. Das Showcase sei „wie ein Werbesegment im Fernsehen“ gewesen, findet ein weiterer Fan. Und noch ein Fan schreibt in Richtung Porsche und Hamilton, sie hätten es geschafft, Markenbekanntheit aufzubauen. „Ich werde mich jedes Mal ärgern, wenn ich Porsche und Hamilton sehe.“

Ein bisschen näher am Publikum sind da wahrscheinlich die neuen Figuren von Grace und Leon im Maßstab 1:6. Sie passen optisch und von der Größe her zu Figuren aus früheren Sammlereditionen. Zur Verfügbarkeit wird es zu gegebener Zeit noch Details geben. Im Sommer erscheint darüber hinaus ein Grace-amiibo.

Bildmaterial: Capcom, Hamilton