Animal Crossing: New Horizons „3.0“ überrascht mit versteckten Komfort-Features

Das große „3.0-Update“ für Animal Crossing: New Horizons ist da – zusammen mit der Version für die Nintendo Switch 2. Viele der Neuerungen hat Nintendo im Vorfeld auch klar kommuniziert. Doch wie sich jetzt zeigt, steckt unter der Oberfläche noch deutlich mehr drin.

Vor allem mehr Quality of Life

Neben den bekannten Inhalten haben Spielerinnen und Spieler zahlreiche praktische Verbesserungen entdeckt. So lassen sich Gegenstände nun deutlich komfortabler herstellen: Materialien aus dem Hausspeicher werden automatisch beim Basteln genutzt, außerdem können gleich mehrere Items auf einmal gefertigt werden.

Auch die Bewegung fühlt sich präziser an, denn mit gedrückter L-Taste kann man sich nun feldgenau seitlich bewegen – perfekt für Dekoration und Feinarbeit. Obwohl die Fortbewegung doch etwas komisch aussieht.

Selbst der Einkauf wurde entschlackt: In Nooks Laden lassen sich Anpassungs-Kits jetzt stapelweise kaufen, saisonale Items können verkauft werden und sogar alte Pocket-Camp-Gegenstände sind dauerhaft bestellbar.

Auch die Inselpflege bekommt Unterstützung. Wer nach längerer Pause von Unkraut überwuchert wird, kann Gerd nun direkt mit dem Aufräumen beauftragen – günstiger als zuvor und deutlich bequemer. Dazu kommen kleine, aber willkommene Optionen wie das Zurücksetzen von Inselmelodie und Flagge auf den Ursprungszustand oder zusätzliche Aufgaben für Nook-Meilen.

Fast sechs Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung ergänzt Nintendo also endlich Features, die von den Fans schon lange erwartet werden. Was ist eure Lieblingsneuerung in der neuen Version? Ein Schaubild weiter unten, das Nintendo heute in den sozialen Medien veröffentlichte, präsentiert weitere Neuerungen.

Neben den ganzen Dingen, die mit der neuen Version dazugekommen sind, wurde aber auch eine ganz bestimmte Insel gestrichen: die berüchtigte „Adult Island“. Die interessante Geschichte dazu erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die Neuerungen:

