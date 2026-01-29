Vom Meer bis in den Himmel: Das sind die PlayStation-Plus-Titel im März 2026

Sony hat die neuen PlayStation Plus-Titel für den kommenden Monat vorgestellt. Abonnenten können ab Dienstag, dem 3. Februar, vier neue Spiele ohne Zusatzkosten zur Bibliothek hinzufügen.

Mit dabei sind eine realistische Boxsimulation, ein Survival-Abenteuer unter dem Eis, ein außergewöhnliches Sci-Fi-Actionspiel und ein actionreicher Luftkampf-Titel. Die Spiele stehen bis Montag, den 2. März, zum Download bereit.

Mit Undisputed geht es auf PlayStation 5 in den Ring. Die Boxsimulation setzt auf einen hohen Realismusgrad, detaillierte Animationen und über 70 lizenzierte Kämpfer, die in der Simulation gegeneinander antreten. Dank zahlreicher Attribute und Eigenschaften unterscheiden sich die Kampfstile spürbar voneinander. Neben Online- und Einzelkämpfen bietet das Spiel einen umfangreichen Karrieremodus, der euch vom Amateurboxer bis an die Spitze führt. Zudem ist es möglich, eigene Kämpfer bis ins Detail anzupassen.

In Subnautica: Below Zero verschlägt es euch erneut auf den fremden Planeten 4546B, diesmal in eine eisige, arktische Region. Ihr erkundet auf PlayStation 4 und PlayStation 5 neue Gebiete, errichtet Basen, sammelt Ressourcen und geht der Spur eurer verschwundenen Schwester nach. Das Überleben bleibt trotz moderner Ausrüstung eine Herausforderung, denn nicht jede Kreatur dieser Welt ist euch wohlgesonnen.

Ein markanter, psychedelischer Stil, kombiniert mit einem Sci-Fi-Setting – das ist Ultros. Intensive Nahkämpfe gegen bizarre Lebensformen, ergänzt durch ungewöhnliche Ruhephasen, in denen Pflanzen kultiviert und die Umgebung verändert werden, sind das Hauptelement des Spiels. Die Struktur, die auf Loops basiert, erlaubt es, an bestimmten Punkten neu zu starten, alternative Wege freizuschalten und Fähigkeiten in einem verzweigten Fertigkeitenbaum auszubauen.

Mit Ace Combat 7: Skies Unknown hebt schließlich ein bewährter Serienableger ab. Auf PlayStation 4 erlebt ihr rasante Luftkämpfe mit modernen und futuristischen Kampfjets, führt waghalsige Manöver aus und rüstet eure Maschinen mit mächtigen Waffen aus. Der Himmel wird in der Kampagne als eine offene und gleichzeitig gefährliche Arena inszeniert. Es wird stark auf spektakuläre Action gesetzt.

Noch bis Montag, den 2. Februar, haben PlayStation-Plus-Mitglieder außerdem Zeit, Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper ihrer Sammlung hinzuzufügen, bevor diese Titel aus dem Angebot rotieren.

via PlayStation Plus, Bildmaterial: Ultros, Hadoque