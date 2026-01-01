PlayStation Plus im Januar mit dem Remake eines Wii-Klassikers und diesen weiteren Games

Auch die Nacht vom 31. Dezember des alten Jahres auf den 1. Januar des neuen Jahres stellt einen Monatswechsel dar. Und PlayStation Plus nimmt keine Rücksicht auf Partywütige oder Langschläfer, die neuen Essential-Games gibt’s trotzdem pünktlich!

Drei Spiele sind wie immer dabei und es geht relativ gemächlich ins neue Jahr. Man muss ja auch noch zulegen können. Mit Disney Epic Mickey: Rebrushed gibt es das Remake des ursprünglich 2010 veröffentlichten Platformers für Nintendo Wii. Das Remake erschien im letzten Jahr für alle großen Plattformen und steht ab dem 6. Januar bei PlayStation Plus für PS4 und PS5 zur Verfügung.

Mit Core Keeper erwartet euch ein Survival-Sandbox-Game vom schwedischen Studio Pugstorm, das 2022 in den Early-Access startete und im letzten Jahr vollständig veröffentlicht wurde. Auch Core Keeper bekommt ihr für PS4 und PS5.

Falls ihr schon wieder fahrtüchtig seid, dürft ihr euch auf Need for Speed Unbound für PS5 freuen. Das 2022 veröffentlichte Spiel ist nach wie vor das aktuelle Spiel der „Need for Speed“-Reihe. Wann gibt es eigentlich einen neuen Teil? Alle Spiele stehen ab dem 6. Januar für alle Abonnenten von PlayStation Plus zur Verfügung.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Disney Epic Mickey: Rebrushed, Disney, THQ Nordic, Purple Lamp Studios