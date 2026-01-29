Die Wiege des Musou-Gameplay: Das Remaster von Dynasty Warriors 3 wird verschoben

Mittlerweile gehören die Warriors-Titel aus dem Hause Koei Tecmo nicht mehr in die Abteilung der Spiele, welche eher für ein kleineres Publikum geeignet sind. Erst kürzlich gab man nämlich bekannt, dass der neueste Ableger der „Hyrule Warriors“-Reihe für die Nintendo Switch 2 den Meilenstein von einer Million verkaufter Einheiten erreichen konnte.

Mit Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered sollte am 19. März dieses Jahres der nächste Ableger für Konsolen und PCs erscheinen. Der dritte Teil der Serie ist quasi das „Dark Souls der Musou-Spiele“ – er begründete vor 25 Jahren das „typische“ Musou-Gameplay, das inzwischen im Westen auch etwas griffiger „1-vs-1.000“-Gameplay genannt wird.

Ein wichtiger Teil der „Dynasty Warriors“-Reihe also – das Remaster soll gelingen. Produzent Tomohiko Sho gab deshalb in einer Nachricht an die Fans bekannt, dass man die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschieben wird.

„Als erste Remaster-Version der ‚Dynasty Warriors‘-Reihe haben wir uns entschieden, die Spielqualität weiter zu verbessern, um unsere Fans vollends zufriedenzustellen. Der neue Veröffentlichungstermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben“, so Sho. „Wir danken Euch für eure Geduld, während wir uns etwas mehr Zeit bis zur Veröffentlichung des Spiels nehmen.“

Dynastie Warriors 3: Complete Edition Remastered wird für PlayStation 5, Xbox Series, die Switch-Familie und PCs zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Das Remaster bietet alle Inhalte des Originals, ebenso wie die Erweiterung „Xtreme Legends“ und natürlich eine intensive Remaster-Behandlung. Dazu zählt eine Überarbeitung mit der Unreal Engine 5.

Bildmaterial: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Koei Tecmo, Omega Force