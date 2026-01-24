Der neue „Silent Hill“-Kinofilm fällt bei der Presse komplett durch

Nach langer Talfahrt ist Konamis ikonische Survival-Horror-Marke Silent Hill wieder in aller Munde. Nicht zuletzt dank des gelungenen Remakes von Silent Hill 2 und dem jüngsten Ableger Silent Hill f. Und auch im Filmmedium winkt Nachschub in Form von Return to Silent Hill – eine Verfilmung des zweiten Spiels von Christophe Gans, der 2006 bereits die erste Verfilmung verantwortete.
Der Haken: Return to Silent Hill kommt bei der Presse gar nicht gut an. Wertungsaggregatoren wie Rotten Tomatoes und Metacritic ziehen eine verheerende Bilanz aus den bis dato veröffentlichten Kritiken.
Erstere Plattform straft den Film – zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels – mit 15 Prozent bei 33 Rezensionen ab. Auf Metacritic kommt Return to Silent Hill derweil auf 31 von 100 möglichen Punkten. Autsch. Damit markiert der Film nicht nur das Schlusslicht der bisherigen „Silent Hill“-Verfilmungen, sondern positioniert sich weiterhin als erster, satter Flop des Filmjahres.
Was wird kritisiert?
Die bisher veröffentlichten Rezensionen liefern zahlreiche Gründe, von der simplen Feststellung, dass der Film „weder gruselig noch spannend noch lustig“ sei, bis hin zu konkreteren Beschwerden wie „schlechten schauspielerischen Leistungen“ und „misslungener Gruselunterhaltung“.
Hierzulande müssen sich Fans noch ein wenig gedulden, bis sie sich vom neuen Film überzeugen dürfen. Return to Silent Hill startet am 5. Februar in den deutschen Kinos. Werdet ihr euch den Streifen trotzdem im Kino ansehen?
Ich habe den Pre-Release nun auch die letzten Tage verfolgt und versuche mir ein komplettes Bild daraus zu machen. Bei Reddit im Silent Hill Sub hat gerade jemand die letzten 30 Sekunden des Films gepostet, also einen Clip. Autsch. Bezogen auf das, was man dort sieht natürlich^^
Insgesamt glaube ich, der Film kommt vielleicht etwas schlechter weg, als er tatsächlich ist, aber komplett falsch werden weder die Kritiker noch die Fans des Spiels liegen. Es ist ein Film, der weder die eine noch die andere Zielgruppe abholt. Sei es Fans des Spiels oder gewöhnliche Kinogänger, die keinen Bezug zu den Videospielen haben.
Hier kommt dann vermutlich auch ne ganze Liste an Problemen zusammen. Christophe Gans wollte bereits damals Teil 2 adaptieren, weil er das Spiel liebt worauf man sich aber nicht eingelassen hatte. Silent Hill 2 war, als der Film erschien, gerade mal 4-5 Jahre alt und das Spiel war längst nicht so populär, wie es heue der Fall ist. 20 Jahre später gab Konami dann grünes Licht, weil man Teil 2 noch mehr pushen wollte und da liegt ja schon der erste Fehler. Du hast bereits das gelungene Remake, was es verstanden hat, dass mehr nötig ist, als eine alte Geschichte nochmal zu erzählen und Soundeffekte sowie Musik von Akira Yamaoka über ikonische Szenen zu legen. Der Film hingegen scheint genau das zu tun, hatte zudem weniger Budget als der erste Film und sieht somit sogar schlechter aus als die erste Filmadaption, weil man viel mehr diesmal auf CGI gesetzt hat. Und man wollte irgendwie nochmal reproduzieren, was man mit der ersten Adaption erreicht hat. Bei einer gestrafften Laufzeit musste so viel in den film rein wie möglich.
Und irgendwo scheint Christophe Gans da vermutlich mittlerweile einfach Out of Touch zu sein, wenn man eben bedenkt, wie viele gelungene Filme zuletzt mit einem sehr geringen Budget aus dem Horror-Genre erschienen sind. Heretic mit Hugh Grant hat gerade mal 10 Millionen gekostet. Dann hat man halt noch Filme wie Weapons von Zach Cregger, der ja nun an einer Resident Evil Adaption arbeitet, Bring Her Back aus Australien, Together mit Dave Franco samt Ehefrau in der Hauptrolle oder so locker leichte Horrokomödien wie Companion. Das Fantasy- und Supernatural-Horrorkino hat sich einfach grundlegend verändert und die Silent Hill 2 Adaption kommt vermutlich 20 Jahre zu spät.
Aber es werden auch einige Dinge gelobt wie das allgemeine Design des Films, Kameraeinstellungen und die Performance von dem James-Darsteller. Ich habe den ersten Teil bei meiner ersten Sichtung damals wirklich gehasst. Als ich meine Erwartungen dann angepasst hatte, funktionierte der Film für mich aber. Bei Return to Silent Hill weiß ich vorab ja schon, dass die Erwartungen extrem gedrosselt werden sollten^^