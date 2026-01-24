Der neue „Silent Hill“-Kinofilm fällt bei der Presse komplett durch

Nach langer Talfahrt ist Konamis ikonische Survival-Horror-Marke Silent Hill wieder in aller Munde. Nicht zuletzt dank des gelungenen Remakes von Silent Hill 2 und dem jüngsten Ableger Silent Hill f. Und auch im Filmmedium winkt Nachschub in Form von Return to Silent Hill – eine Verfilmung des zweiten Spiels von Christophe Gans, der 2006 bereits die erste Verfilmung verantwortete.

Der Haken: Return to Silent Hill kommt bei der Presse gar nicht gut an. Wertungsaggregatoren wie Rotten Tomatoes und Metacritic ziehen eine verheerende Bilanz aus den bis dato veröffentlichten Kritiken.

Erstere Plattform straft den Film – zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels – mit 15 Prozent bei 33 Rezensionen ab. Auf Metacritic kommt Return to Silent Hill derweil auf 31 von 100 möglichen Punkten. Autsch. Damit markiert der Film nicht nur das Schlusslicht der bisherigen „Silent Hill“-Verfilmungen, sondern positioniert sich weiterhin als erster, satter Flop des Filmjahres.

Was wird kritisiert?

Die bisher veröffentlichten Rezensionen liefern zahlreiche Gründe, von der simplen Feststellung, dass der Film „weder gruselig noch spannend noch lustig“ sei, bis hin zu konkreteren Beschwerden wie „schlechten schauspielerischen Leistungen“ und „misslungener Gruselunterhaltung“.

Hierzulande müssen sich Fans noch ein wenig gedulden, bis sie sich vom neuen Film überzeugen dürfen. Return to Silent Hill startet am 5. Februar in den deutschen Kinos. Werdet ihr euch den Streifen trotzdem im Kino ansehen?

