ESRB stuft unangekündigtes Konami-Adventure ein und wir haben schon eine Beschreibung

Spiele, die zuerst über Rating-Institutionen angekündigt werden, haben eine lange Tradition. Ein weiteres dieser Spiele könnte uns jetzt von Konami erwarten. Das Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, hat nämlich ein Spiel von Konami eingestuft, das noch gar nicht bekannt ist.

Wer jetzt an Silent Hill und Metal Gear Solid denkt, wird allerdings schnell enttäuscht sein. Auch das große Castlevania-Revival steht noch aus und das bleibt wohl noch so. Das ESRB hat nämlich Enchanted Wonderland getestet und die Spielebeschreibung steht nicht für die oben genannten, traditionsreichen Serien.

Das Adventure wurde von ESRB mit „E for Everyone“ eingestuft und bietet leichte Fantasy-Gewalt. „Dies ist ein Abenteuerspiel, in dem die Spieler eine magische Welt erkunden, um Freude zu finden und einen Themenpark wieder zum Leben zu erwecken„, heißt es.

SpielerInnen interagieren demnach mit Charakteren, lernen Zaubersprüche und nehmen an verschiedenen Themenpark-Attraktionen und Minispielen teil. Für die Einstufung relevant und deshalb auch Teil der Beschreibung: „Unter den verschiedenen Minispielen gibt es eine Attraktion zum Thema Weltraum, bei der Laser auf UFOs geschossen werden; wenn Raumschiffe getroffen werden, kann es zu Blitzen und kleinen Explosionen kommen.“

Eine Ankündigung steht aus.

via Gematsu, Bildmaterial: Konami