Anspruchsvolle „Switch 2“-Spiele sollen dank Ubisoft bald noch flüssiger laufen

Assassin’s Creed Shadows ist eines der Spiele für Nintendo Switch 2, das die Hardware ans Limit treibt. Technisch ist die Umsetzung für das Nintendo-Hybridsystem herausragend, auch wenn das Spiel nicht alle Grafikfeatures der „großen“ Konsolenversionen umsetzen kann.

Auffällig ist jedoch, wie Ubisoft es schafft, das technisch aufwändige Spiel überwiegend flüssig darzustellen. Dabei kommt eine Kombination aus KI-Upscaling via DLSS und einer recht modernen Technik mit dem Namen „Low Framerate Compensation” (LFC) zum Einsatz.

Diese sorgt dafür, dass bei niedrigeren Bildraten einzelne Bilder doppelt angezeigt werden, damit das Spiel insgesamt flüssiger wirkt. Ubisoft nutzt LFC bei Assassins Creed Shadows für die Nintendo Switch 2. Besonders interessant wird diese Technik jedoch in Verbindung mit dem internen Bildschirm der Nintendo Switch 2, der eine ruckelfreie Darstellung ab ca. 40 FPS ermöglicht – Variable Refresh Resolution, kurz VRR.

Bisher erreichen jedoch nur wenige grafisch aufwändige Spiele 40 FPS oder mehr im Handheld-Modus. LFC in Verbindung mit VRR kann jedoch dafür sorgen, dass auch 30-FPS-Spiele wie aktuell Assassin’s Creed Shadows von der VRR-Technik profitieren könnten.

Ubisoft befindet sich offenbar seit November 2025 in Gesprächen mit Nintendo, um die von ihnen optimierte LFC-Technik in Zukunft für alle Spiele zur Verfügung zu stellen und damit potenziell weiteren Spielen die Möglichkeit zu geben, auch im Handheld-Modus ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten. Digital Foundry bestätigt dies in ihrem aktuellen Technikvideo nun erneut, was Ubisoft-Mitarbeitende schon in einem Gespräch mit FRVR im November verlautet hatten.

Das neue DF-Video:

via Digital Foundry (2), Ubisoft, Notebookcheck, Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft