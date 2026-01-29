Extreme Fan-Aktionen rund um GTA 6 sorgen für Kopfschütteln und Sicherheitsrisikos

Die enorme Erwartungshaltung rund um Grand Theft Auto 6 scheint bei einigen Fans ungewöhnliche Ausmaße anzunehmen. Aktuellen Berichten zufolge versuchten einzelne Fans, sich mit drastischen Mitteln frühzeitig Einblicke in das Spiel zu verschaffen.

Dies hat bei Rockstar Games offenbar ernsthafte Sicherheitsbedenken ausgelöst. Bereits in den vergangenen Jahren gab es Berichte über Fans, die nachts zu Rockstar-Studios fuhren und versuchten, durch Fenster Hinweise auf den Entwicklungsstand von GTA 6 zu entdecken.

Auch das Studio von Rockstar North in Edinburgh geriet ins Visier der Fans, die dort angeblich erstmals bislang unveröffentlichte Poster gesehen haben wollen. Nun werden deutlich extremere Methoden geschildert.

Laut dem polnischen Portal PPE und mehreren Quellen aus der GTA-Community haben Fans versucht, sich mit gefälschten Ausweisen Zugang zu Rockstar-Gebäuden zu verschaffen oder Drohnen vor Studiofenstern einzusetzen, um Bild- oder Videomaterial abzufangen. Diese Berichte wurden unter anderem von dem gut vernetzten Insider KiwiTalkz bestätigt, berichtet Dexerto.

Keine physische Version zu GTA 6 aus Angst vor Leaks?

Besonders brisant ist dabei ein weiterer Aspekt: Innerhalb von Rockstar gibt es laut den Berichten konkrete Sorgen, dass fanatische Anhänger versuchen könnten, physische Datenträger vor der Veröffentlichung zu stehlen oder zu leaken – etwa aus Produktionsstätten, Logistikzentren oder dem Einzelhandel. Diese Angst hat offenbar dazu geführt, dass intern Überlegungen angestellt wurden, die physische Veröffentlichung von GTA 6 zeitlich zu verschieben. So könnte das Risiko unkontrollierter Leaks reduziert werden.

Rockstar Games hat dazu bislang noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Die Berichte zeigen jedoch, dass der Hype um GTA 6 nicht nur Erwartungen schürt, sondern offenbar auch ganz reale Auswirkungen auf Sicherheits- und Veröffentlichungsstrategien haben könnte.

via Dexerto, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games