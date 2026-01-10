Das Wuxia-RPG Where Winds Meet erhält großes Update mit neuer Region und mehr

Der Open-World-Martial-Arts-Titel Where Winds Meet, der gemeinsam mit der Mobile-Version inzwischen über 15 Millionen SpielerInnen erreicht hat, erhält mit einem neuen Update neue Gebiete, das Kaifeng-Finale, Gildenschlachten und ein Festival.

Bereits zum Jahreswechsel gab es ein humorvolles Event: Riesige Werbebildschirme in Tokio, Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur und Hongkong wurden von einer Gans übernommen, während in Taipeh ein „Goose Giant“-Pop-up zu Neujahr für Trubel sorgte.

Im neuen Update entsteht versteckt hinter dem Ghost Market das Nine Mortal Ways Camp. Der neue Treffpunkt skurriler Sektenmitglieder ist ein Sammelplatz voller Schätze, Abenteuer und kleinen Betrügereien sowie der Rätselhöhle Mistveil Prison. Storytechnisch erreicht die Kaifeng-Saga ihren Höhepunkt mit dem Campaign-Boss Supreme Freedom, dessen Konfrontation Spieler mit moralischen Dilemmata zwischen Glauben, Pflicht und Schicksal fordert.

​Die Pre-Season der großangelegten Gildenschlachten bringt sechs taktische Matches, bei denen Gilden regional getrennt und lokal zeitgleich antreten – ideal zum Testen von Strategien und dem Sammeln von Feedback. Dazu gibt es unkomplizierte Spielmodi wie „Elder Express“ und „Towering Masters“, die für schnelle Sessions ohne Vorbereitung für Solo- oder Gruppenspaß gedacht sind.

Die Spielwelt von Where Winds Meet bot schon zum Launch über 20 unterschiedliche Regionen, die von der kaiserlichen Hauptstadt bis zu geheimnisvollen Märkten, Wüsten und Höhlen reichen. SpielerInnen können über 40 verschiedene „Martial Mystic Arts“ meistern, darunter Stile wie Tai Chi, Toad Style oder Lion’s Roar. Falls ihr so gar nicht wisst, was euch dabei erwartet, dann lest unseren Erfahrungsbericht!

​via Pocket Gamer, NetEase, Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio