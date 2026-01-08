Pokémon bringt im März die „Optimale Ordnung“ in euer Sammelkartenspiel

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung, ihr kennt das. Heute hat The Pokémon Company die nächste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel angekündigt. Der Name des neuen Sets ist Musik in den Ohren von unorganisierten SammlerInnen. „Optimale Ordnung“ erscheint am 27. März 2026.

Die neue Erweiterung rück, wie zuletzt so ziemlich alles rund um Pokémon, die Mega-Erweiterungen in den Mittelpunkt. Außerdem handelt es sich um die erste Erweiterung der Subserie Mega-Entwicklung, die in Illumina City spielt – dem Schauplatz von Pokémon-Legenden: Z-A. Über 120 neue Karten, darunter 25 Trainerkarten und mehr als 30 besondere Illustrationen warten auf euch.

Mit dabei sind Mega-Zygarde-ex, Mega-Pixi-ex und Mega-Starmie-ex. Dazu gesellen sich Mauzi-ex und weitere einsatzfreudige Pokémon. „Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex sind äußerst mächtige Karten mit hohen KP und großem Schadenspotenzial, doch wenn sie kampfunfähig werden, erhält der Gegner drei Preiskarten“, erklärt man noch einmal. Zwei erste Illustrationen stellt man heute schon vor.

Auf der Amazon-Storeseite* zum Pokémon-Sammelkartenspiel findet ihr übrigens jetzt alle verfügbaren Produkte zu den aktuellen Erweiterungen. Die Produkte zu „Optimale Ordnung“ sind derzeit noch nicht gelistet. Vermutlich kommt ihr aber ein bisschen leichter ran als an die neue Pikachu-Promokarte.

Die ersten Karten:

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company