Nintendo bringt „My Mario“-Produkte und Spiele im Februar in den Westen

Wir haben als intensive Beobachter von japanischem Merchandise schon einige Male über die „My Mario“-Produkte berichtet. Im Sommer letzten Jahres ging die Produktreihe mit einer Mario-App für Switch und Mobilgeräte sowie begleitendem Mario-Merch für die Kleinsten an den Start. Im Spätherbst folgte Yoshi.

Bislang blieb nur der Import. Jetzt gab Nintendo bekannt, dass „My Mario“-Produkte für die jüngeren Nintendo-Fans ab Februar auch hierzulande veröffentlicht werden. Ab dem 19. Februar sind ausgewählte „Erlebnisse, Spielzeuge und Kleidungsstücke“ im Nintendo Store* erhältlich.

„My Mario umfasst eine Reihe von Produkten, Spielen und Erlebnissen, die jüngeren Kindern, Eltern und Betreuerinnen und Betreuern die Möglichkeit bieten, auf spielerische Art und Weise verschiedene Charaktere aus dem Pilz-Königreich kennenzulernen“ führt Nintendo ein.

Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Partnern wie TOMY und Simba entwickelt und sind speziell für Kinder konzipiert. „Jeder Artikel ist so konzipiert, dass er Kinder behutsam an den kreativen Spaß heranführt, der das Spielen mit Mario und seinen Freunden kennzeichnet“, heißt es.

Zum Start am 19. Februar gibt es zwei Holzklötzchen-Sets mit Mario und Co. sowie die kostenlose App „Hallo, Mario!“ für Mobilgeräte und Nintendo Switch. Mit dieser App können Kinder und Eltern intuitiv und spielerisch mit Mario interagieren. Plüschtiere und Rasseln ergänzen das Line-up, für die Zukunft ist auch eine Bekleidungskollektion und ein Bilderbuch geplant.

Bildmaterial: Nintendo