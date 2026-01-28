Die Switch 2 hat einen weiteren Millionseller und er kommt von Koei Tecmo

Koei Tecmo und das AAA Games Studio haben Grund zur Freude, denn eine weitere Zusammenarbeit mit Nintendo trägt Früchte. Die gesamten Auslieferungen und digitalen Verkäufe von Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung haben die Marke von einer Million Einheiten überschritten.

Dafür hat es nicht besonders lange benötigt, denn der neueste „Hyrule Warriors“-Ableger erschien erst am 6. November 2025 für exklusiv die Nintendo Switch 2.

Neben dem gebundelten Mario Kart World mit weltweit über 9,57 Millionen Einheiten, Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza ist es damit der vierte offiziell bestätigte Titel, der auf der Switch 2 die Millionenmarke knackt.

Möglicherweise haben auch noch weitere Spiele wie Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV und oder auch Spiele von Drittherstellern (beispielsweise Cyberpunk 2077) die Millionenmarke geknackt, offizielle Zahlen dazu stehen aber noch aus. Auch zu Metroid Prime 4: Beyond haben wir noch keine Zahlen. Zumindest zu First-Party-Games erfahren wir hierzu im April mehr, wenn Nintendo seine nächsten Geschäftszahlen bekannt gibt.

Was ist Hyrule Warriors?

Hyrule Warriors verband erstmals 2014 auf der Wii U die Dynasty-Warriors‑Reihe und dessen Gameplay mit der Welt und den Figuren des „The Legend of Zelda“-Universums und konnte seitdem viele Fans gewinnen. Die epischen Schlachten auf weitläufigen Schlachtfeldern mit hunderte Gegnern sind spielerisch eine willkommene Abwechslung zu den Open-Wold-Action-Adventures der Hauptreihe. Im neuesten Titel kommen auch neue Helden sowie Zonai-Technologie aus Tears of the Kingdom zum Einsatz, die taktische Tiefe ins Kampfsystem bringt.

Auch die Story wird regelmäßig durch die kampflastigen Ableger erweitert: Schon der Vorgänger „Zeit der Verheerung“ (2020) erzählte eine alternative Vorgeschichte zu Breath of the Wild. „Chronik der Versiegelung“ knüpft nun erzählerisch an Tears of the Kingdom an und bietet lokalem Koop-Modus, amiibo-Unterstützung und Boni für Spieler mit alten Savegames.

via Gematsu, Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio