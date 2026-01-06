„Clair Obscur“-Macher über den Druck beim nächsten Spiel und über Fan-Erwartungen

Clair Obscur: Expedition 33 avancierte zu einem der prägendsten Spiele des letzten Jahres. Das resultierte zum Jahresende gar in zahlreichen Auszeichnungen bei The Game Awards. Kürzlich bestätigte Entwickler Sandfall Interactive, dass die Vorarbeiten am nächsten Projekt begonnen haben. Und mit diesem wolle man nicht möglichen Erwartungen der Fans hinterherjagen.

In einem neuen Interview mit Edge (aus dem GameRant zitiert) räumte Sandfall-Mitbegründer und COO François Meurisse ein, dass das französische Studio nach dem immensen Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 „etwas unter Druck“ stehe.

Er bezeichnete dies jedoch als „halb so wild“ und betonte, dass das Team entschlossen sei, den bisherigen Weg weiterzugehen und sich Zeit zu nehmen, um Ideen zu entwickeln, die sie begeistern. Lead-Writer Jennifer Svedberg-Yen stimmte dem zu und sagte, Sandfall werde sich weiterhin von „unserem eigenen Geschmack“ leiten lassen, den sie symbolisch als „Nordstern“ des Entwicklers bezeichnete.

Svedberg-Yen deutete weiter an, dass es ihr nicht immer leichtfalle, ihren eigenen Rat zu befolgen, da Sandfall nun Millionen von Fans habe und daher hohen Erwartungen ausgesetzt sei. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie die Risiken von Kompromissen bei der kreativen Ausrichtung verstehe.

Sie habe schon zu viele Bücher, Fernsehsendungen und andere Medien gesehen, die ihre Identität verloren hätten, weil sie versucht hätten, es allen recht zu machen. „Wir müssen auf unsere Intuition vertrauen und weiterhin an der Vision des Studios festhalten“, schloss Svedberg-Yen.

Meurisse sieht eine stärkere Ausgangsbasis und ein erfahreneres und selbstbewussteres Team am Startpunkt des neuen Projekts. Man wolle sich erneut einem „künstlerischen“ Spiel widmen. Wir dürfen gespannt sein, wie dieses dann aussieht.

via GameRant, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive