Ninja Theory soll Project: Mara eingestampft haben, dafür geht’s mit Hellblade weiter

Erinnert Ihr Euch an Project: Mara von Ninja Theory? 2020 kündigten die Hellblade-Macher das Projekt als „realistische und bodenständige Darstellung psychischer Abgründe“ an.
Seinerzeit versprach man: „Das Spiel stützt sich auf Erfahrungen und Erlebnisse von echten Personen sowie sorgfältige Recherchen.“ In einem Entwicklertagebuch legte man gar vollmundig nach, man verfolge „ganz neue Wege im Bereich Storytelling“.
Nun, wie es aussieht, solltet Ihr nicht länger mit Project: Mara rechnen. Das sagt zumindest Jez Corden von Windows Central, der in seinem Xbox-Two-Podcast kürzlich erklärte, dass das Projekt nie über seinen Konzept-Status hinausgekommen sei.
„Project: Mara war nur ein Konzept; es ist kein Spiel, an dem sie aktuell arbeiten“, so Corden. „Vielleicht arbeiten sie irgendwann daran, aber Project: Mara ist kein Spiel, an dem Ninja Theory derzeit arbeitet.“
Stattdessen widme sich das Studio dem dritten Eintrag in die Hellblade-Serie. Und dieser soll sich stärker auf die Gameplay-Komponente fokussieren als noch die vorrangig narrativen Erfahrungen, auf die die ersten beiden Spiele setzten. „Es wird etwas interaktiver sein als Hellblade 1 und 2“, so Corden. „Sie wollen es mehr zu einem Spiel machen und die Zielgruppe erweitern.“
via The Gamer, Bildmaterial: Project Mara, Microsoft, Ninja Theory
4 Kommentare
Schade, dass Project: Mara eingestampft wurde, klang nach einem spannenden, realistischen Ansatz. Aber gut, dass Hellblade 3 kommt und mehr Gameplay bietet. Ich bleibe gespannt, wie sie die Reihe weiterentwickeln
Find ich echt schade da meiner Meinung nach Hellblade mit abstand deren schwächsten Spiele sind. Besonders der 2. Teil war echt meh, da man es nicht mal geschafft hat in 5 h irgendein abwechslungsreiches Gameplay zu bieten und die Story ist auch nicht so besonders gewesen. Hätte mir da echt gewünscht das sie mal wieder an was anderes rangelassen werden damit sie zeigen könne das sie es auch noch anders können.
Das wäre durchaus schade, wenn das wahr wäre. Ich fand es schon fragwürdig, dass man einen zweiten Hellblade Teil gemacht hat, da die Geschichte keine Fortsetzung brauchte. Teil 2 war anscheinend auch nicht mehr dasselbe so wirklich. Ein dritter Teil würde die IP nur noch mehr verwässern. Das fände ich sehr schade. Da wäre etwas komplett neues halt einfach viel spannender und man könnt sich dem unbefangener widmen.
Am Ende müssen wir einfach abwarten, bis irgendwas offiziell bekannt gegeben wird zu deren nächsten Spiel. Noch ist das hier ja nur irgendein Gerücht von irgendeinen Typen, auch wenn das bei der langen Funkstille und der Tatsache, dass man aus der Hellblade IP sicher noch bissel Geld rausmelken könnte, keine wirkliche Überraschung wär
Ich muss zugeben, ich habe das Projekt aber eh bereits komplett vergessen. Wäre an sich sonst natürlich auch ein heißer Kandidat für den kommenden Xbox Showcase.
Wär ich auch kein Fan von. Wäre echt schade, wenn Ninja Theory nur noch zum "Hellblade"-Studio verkommen würde, vor allem gemessen daran, wie lange man schon für Teil zwei gebraucht hat. Ein wenig frischer Wind würde dem Studio echt gut tun.
Zumal man eigentlich sogar echt solide Kampfsysteme drauf hat und man vielleicht wieder ein ausgereifteres Kampfsystem auf die Beine stellen sollte, dabei müssen sie das Storytelling ja nicht vernachlässigen. Enslaved: Odyessey to the West hatte ein wirklich tolles Fundament, auf dem man hätte wunderbar aufbauen können, da NT aber mittlerweile zu Microsoft gehört, können wir das wohl vergessen. Dabei wäre mir ein neues Enslaved weitaus lieber als noch ein Hellblade.