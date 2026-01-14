Spoilern verboten: Square Enix teilt strenge Regeln zu Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest VII ist inzwischen 25 Jahre alt, weshalb sich viele Fans der Reihe auf das neue Dragon Quest VII Reimagined freuen. Wegen des Alters des Spiels ist jedoch davon auszugehen, dass es viele neue SpielerInnen geben wird, welche die Story das erste Mal erleben werden.

Da das Remake – deshalb heißt es wohl auch „Reimagined“ – völlig neue Handlungsstränge sowie Anpassungen und Kürzungen der ursprünglichen Geschichte enthält, werden sowohl Veteranen als auch neue SpielerInnen die Handlung lieber selbst erleben wollen.

Square Enix hat sich deshalb entschieden, neue Richtlinien zur Nutzung von Spielmaterial zu veröffentlichen, um Spoiler zur Handlung von Dragon Quest VII Reimagined zu vermeiden. Damit wird das Teilen bestimmter Szenen und Abschnitte von Dragon Quest VII Reimagined untersagt, um versehentliches Spoilern zu unterbinden.

Bilder, Videos und Streams sind zwar grundsätzlich erlaubt, doch Szenen mit wichtigen Handlungspunkten müssen mit einer Spoiler-Warnung versehen werden. Die wohl strengste Regelung bittet euch, Bilder, Videos oder Streams von Spielszenen nach dem Bosskampf im „Malign Shrine: Throne Room“ zu veröffentlichen. Hier fällt das Embargo am 5. Februar 2026, dem offiziellen Erscheinungsdatum des Spiels. Diese Einschränkung betrifft vor allem Personen der Digital Deluxe Edition, die zwei Tage Vorabzugang bietet.

Wie beim Dragon Quest II HD-2D Remake kann Square Enix auch diesmal verlangen, dass Verstöße entfernt werden. Abhängig von der Schwere des Verstoßes drohen sogar temporäre oder permanente Sperren für den eigenen Spielzugang.

Dragon Quest VII: Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Die Steam-Version folgt einen Tag später, am 6. Februar. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan. Eine kostenlose Demo ist inzwischen für alle verfügbar.

via Automaton Media, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive