Neues Update zu Mario Kart World bringt Fans ein gefragtes neues Feature

Was ist denn gerade bei Nintendo los? Kaum hatte das Unternehmen gestern mit einem kostenlosen Update samt neuer Inhalte für Donkey Kong Country Returns HD überrascht, folgt schon das nächste Update für ein echtes Schwergewicht.

Ganz so umfangreich fällt dieser zwar nicht aus, bringt aber eine willkommene Neuerung für Multiplayer-Fans. Mit Update 1.5.0 für Mario Kart World, das ab sofort verfügbar ist, hält ein neuer K.o.-Tour-Modus für Teamrennen Einzug.

K.o.-Tour jetzt auch im Team

Es ist gleichzeitig die größte Neuerung des Updates. Statt allein gegeneinander anzutreten, könnt ihr diesen Modus nun im Team spielen. Das funktioniert sowohl online als auch lokal per Drahtlos-Verbindung. Gerade für eingespielte Gruppen dürfte das frischen Wind in den ohnehin hektischen Rennmodus bringen.

Zusätzlich gibt es diverse Fehlerbehebungen sowie eine neue Sprachoption. Hier gibt es die Patch-Notes im Detail. Große Revolutionen sind das nicht, aber Nintendo zeigt aktuell erfreulich viel Pflege für seine Spiele. Bleibt die Frage: Werdet ihr die K.o.-Tour im Team ausprobieren – oder bleibt ihr lieber solo auf der Strecke?

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo