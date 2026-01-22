Nach sieben Jahren ist angerichtet: Crimson Desert erreicht Gold-Status und hält seinen Termin

Seit sieben Jahren befindet sich Crimson Desert in Entwicklung – damals war die Playstation 5 noch ein Gerücht und die Nintendo Switch war die neueste Konsole. Doch mit immer wieder neuen Updates konnte der Titel über viele Jahre das Interesse halten – sogar so weit, dass Sony das Spiel als Exklusivtitel für die Playstation 5 haben wollte.

Besonders 2025 nahm das Interesse nach einem erfolgreichen Gamescom-Auftritt noch einmal deutlich zu, dazu folgten mehrere positive Previews und neue Trailer. Jetzt vermeldete Pearl Abyy den Goldstatus. Damit steht fest, dass man den angekündigten Temrin am 19. März 2026 wird halten können.

Entwickler und Publisher Pearl Abyss teilte die Nachricht in dieser Woche. In einer kurzen Mitteilung sprach das Studio von „großer Vorfreude“ nach Auftritten bei „wichtigen globalen Gaming-Events“ wie The Game Awards, der GGC und der Gamescom im vergangenen Sommer.

Als Prequel zu Black Desert Online geplant

Crimson Desert war ursprünglich als Prequel zu Black Desert Online geplant, entwickelte sich später jedoch zu einem eigenständigen, umfangreichen Singleplayer-Abenteuer, das laut den Entwicklern „zweimal so groß wie Skyrim“ sein soll – zumindest, was die reine Kartenfläche betrifft.

Besonders optisch macht das Spiel bisher einen herausragenden Eindruck. Ob es jedoch spielerisch an seine Vorbilder wie Skyrim, Tears of the Kingdom, The Witcher 3 und Dragon’s Dogma heranreicht, wird sich spätestens im März zeigen. Falls ihr euch schon sicher seid, findet ihr eure physischen Optionen bei Amazon. Dazu zählt neben einer 280-Euro-teuren Collector’s Edition auch eine günstigere Deluxe Edition.

Ein aktueller Trailer:

via Eurogamer, TheGamer, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss