Microsoft verzeichnet satten Umsatzeinbruch von Xbox-Konsolen, Zubehör und Software

Xbox strauchelt weiter. Wie aus den jüngsten Quartalszahlen hervorgeht, ist der Umsatz von Xbox-Spielkonsolen und -Zubehör zwischen Oktober und Dezember 2025 um ein ganzes Drittel gegenüber dem Vorjahr gesunken.
Ein ernüchternder Umstand, an dem auch das in Kooperation mit ASUS produzierte Handheld ROG Xbox Ally zum Weihnachtsgeschäft nicht rütteln konnte. Über die Faktoren lässt sich vorwiegend spekulieren.
Sicher werden die jüngsten Preiserhöhungen für Konsolen eine Rolle spielen, die Microsoft mit „makroökonomischen“ Herausforderungen begründete. Für eine Xbox Series X ohne Laufwerk bittet das Unternehmen derzeit mit 549,99 EUR zur Kasse – immerhin 100 EUR mehr als für das vergleichbare Digital-Modell von PlayStation 5. Weiterhin legte man im Vergleich zu Sony nicht mit einem neuen, leistungsstärkeren Modell nach.
Folgerichtig bröckelt es auch in der Software-Sparte: Im vierten Quartal sank der Umsatz mit Xbox-Spielen und dem Game Pass um fünf Prozent. Weitere Rückgänge sind seitens Microsoft zu erwarten, ehe man im Frühjahr mit Forza Horizon 6 ein potenzielles Zugpferd ins Rennen schickt.
via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Xbox
Das passiert wenn man Tausende von Mitarbeitern entlässt weil man Unbedingt auf AI setzten will und da Kapitalismus toll ist. (Nicht).
Dass man Quasi seine Exklusivtitel aufgibt und die auch auf Playstation und Switch 2 zu bringen und somit die Gründe sich ne Konsole anzuschaffen wegfallen.
Der CEO darum bettelt aufzuhören AI als AI Slop zu benennen und daraus der Begriff Microslop entstand.
Dass man nur noch auf High Impact Games wie CoD, Halo, und Forza setzt während andere Kleinere/Kreative Titel abgesägt werden weil man auf Krampf die 30% Gewinnschwelle erreichen will, wo es schon extrem Schwer ist an diesen Punkt anzukommen.
Man die halbe Spieleindustrie aufkauft nur um im Endeffekt nichts daraus zu machen.
Ich könnte die Liste noch weiterführen, aber Microsoft hat es geschafft sich auf Platz 1 der Problematischsten Entwickler der gesamten Spieleindustrie zu Katapultieren und solange solche Problemkinder wie Phil Spencer da bleiben, wird es auch nur Schlimmer werden