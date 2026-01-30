Microsoft verzeichnet satten Umsatzeinbruch von Xbox-Konsolen, Zubehör und Software

Xbox strauchelt weiter. Wie aus den jüngsten Quartalszahlen hervorgeht, ist der Umsatz von Xbox-Spielkonsolen und -Zubehör zwischen Oktober und Dezember 2025 um ein ganzes Drittel gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Ein ernüchternder Umstand, an dem auch das in Kooperation mit ASUS produzierte Handheld ROG Xbox Ally zum Weihnachtsgeschäft nicht rütteln konnte. Über die Faktoren lässt sich vorwiegend spekulieren.

Sicher werden die jüngsten Preiserhöhungen für Konsolen eine Rolle spielen, die Microsoft mit „makroökonomischen“ Herausforderungen begründete. Für eine Xbox Series X ohne Laufwerk bittet das Unternehmen derzeit mit 549,99 EUR zur Kasse – immerhin 100 EUR mehr als für das vergleichbare Digital-Modell von PlayStation 5. Weiterhin legte man im Vergleich zu Sony nicht mit einem neuen, leistungsstärkeren Modell nach.

Folgerichtig bröckelt es auch in der Software-Sparte: Im vierten Quartal sank der Umsatz mit Xbox-Spielen und dem Game Pass um fünf Prozent. Weitere Rückgänge sind seitens Microsoft zu erwarten, ehe man im Frühjahr mit Forza Horizon 6 ein potenzielles Zugpferd ins Rennen schickt.

via GamesWirtschaft, Bildmaterial: Xbox