Die nächste Pokémon-Attraktion: Themenwelt zu Pokémon kommt in die Universal Studios

In Japan müsste man leben. Erst vor ein paar Monaten haben wir über den PokéPark Kanto in der Region Tokio berichtet, jetzt folgt direkt die nächste große Pokémon-Ankündigung. Ganz neu ist der Park dabei allerdings nicht: Universal Studios Japan in Osaka bekommen eine Pokémon-Themenwelt spendiert.

Der Freizeitpark ist bereits Heimat der beliebten Super Nintendo World, in der Besucher durch Mario-, Yoshi- und Donkey-Kong-Attraktionen laufen. Nun gesellt sich offenbar auch Pokémon dazu – in welcher Form genau, bleibt vorerst offen.

Was bisher bekannt ist – und was nicht

Offiziell spricht Universal von einer Zusammenarbeit für eine „New Pokémon Experience“. Konkrete Details zu Attraktionen, Eröffnungsdatum oder Größe der Themenwelt gibt es bislang nicht. Klar ist nur, dass es sich um mehr als ein zeitlich begrenztes Event handeln soll.

Zwar gab es in den Universal Studios Japan schon früher kleinere Pokémon-Aktionen, diesmal ist jedoch explizit von einer dauerhaft angelegten, besonders immersiven Erfahrung die Rede.

Universal Studios Japan beschreibt das Projekt selbst so: „Die Geburt der ’neuen Pokémon-Erfahrung‘. Globales Projekt gestartet! Basierend auf einer hyperrealistischen Erfahrung, die alle fünf Sinne anspricht, erweckt es die Pokémon-Welt auf eine noch nie dagewesene interaktive und reichhaltige Weise zum Leben. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Weltpremiere in den Universal Studios Japan.“

Wäre der Park, wenn ihr mal in Japan wärt, eine Reise wert oder wäre das nichts für euch? Nach dem Debüt in Japan soll die Attraktion übrigens auch auf die Universal Studios Parks in Orlando und Florida in den Vereinigten Staaten ausgeweitet werden.

Das Teaser-Artwork:

via Nintendo Everything, VGC, Bildmaterial: PokéPark Kanto, The Pokémon Company, Universal Studios Japan